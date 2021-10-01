Formasında petrol sızan kulüp: Bahia

Brezilya’nın kuzey doğusundaki Salvador kentinin göz bebeği Bahia, 2013 yılında bir araya gelen taraftar gruplarıyla adeta renk değiştirdi. Kendilerine Demokratik Üç Renk adını veren taraftar grubu, sosyal meselelerle ilgilenmeye başladı.

Takımın başına gelen kulüp başkanları, kulüp içerisinde iyi futbol oynanması ve pozitif davranışlar üzerine odaklanması için çaba sarf ettiği kulüp... Petrol sızıntısını kamuoyuna duyurmak için formasına kullanmaktan çekinmeyen kulüp, siyahların hakları için mücadele eden tarihi liderlere yine formasında yer vermekten de çekinmedi. Kadın haklarının senenin bir günü değil bütün sene boyunca gündem olması için mücadele etmeye başladılar. Yerli haklarını savundular. Brezilya toplumunda bulunan ırkçılığı kınadılar. LGBTİQ+ bireylerin haklarını savundular. Elbette bu kararlar oyuncular içerisinde de memnuniyetle karşılandı. Çünkü futbolun kar ve hırs üzerinden yalnızca galibiyet eksenli olmaması gerektiğine vurgu yapan kulüpte, oyuncuların üzerlerindeki baskı da fazlasıyla kalkmıştı.

2010 DÜNYA KUPASI

Özellikle 2010 Dünya Kupası organizasyonları sırasında ekonomik buhran ile karşı karşıya kalan Brezilya halkı, o günden bugüne devletin hem ekonomi politikalarını hem de ülke içerisindeki çete düzenine karşı eylemlerini sürdürüyor. Bahia kulübü ise, bu attıkları adımların Brezilya toplumunun dönüşmesi için başlangıç olduğuna inanıyor.

Şehir halkının kalbindeki yerlerini adaletsizliğe karşı halkı birleştirmek amacıyla kullandıkları için komünist bir kulüp olmakla suçlanıyorlar. Onlar ise kendilerinin sadece insancıl olduklarını söylüyorlar. Bilet fiyatlarını düşürerek hem taraftar kitlesini artırdılar hem de rakiplerinden pozitif tepkiler aldılar. Başkan, “Kulübün saldırganlık, şiddet ve hoşgörüsüzlüğe karşı bir iletişim kanalı olacağını” söylüyor ve şimdilik bunu başarıyor.

KÖLE ŞEHRİ!

Takımın bu çizgide olmasının en büyük nedenlerinden biri ise şehrin geçmişinde köleliğin ve esaretin çok fazla olması gösteriliyor. Brezilya’nın en büyük üçüncü şehri olan Salvador, şeker pancarı ile ünlü bir kent. Tarihinde ise bu tarlalarda çalıştırılmak üzere tutulan yüzlerce kölenin kanı bulunmakta. Halkın neredeyse tamamı melez olması da buna dayandırılır.

UTANÇ MEYDANI

Şeker pancarında çalışan kölelerin isyanlarını ise neredeyse her ülkede olduğu gibi bastırmak asker ve polise kalmıştı. İsyan eden siyahi köleleri yakalayan devlet görevlileri, onlarca kişiyi şehrin merkezinde idam etmeyi tercih etmiştir. Şehrin meydanında bulunan direğe “Lanetli Direk” lakabı takılmıştır. Bahia'nın bir başka özelliği de, kölelerin asıl dinleri olan Candomblé'nin günümüzde hâlâ burada yaşatılıyor olması.

Kölelik döneminde yasak olduğu için zamanla Katolik Hristiyan diniyle yakınlaştırılır. Katolik kilisesi onaylamasa da, günümüzde inançlı Katolikler hâlâ Candomblé ritüellerine katılıyor.



Salvador da Bahia, Brezilya’da sayısız açıkhava partisi ve karnaval etkinliklerinin düzenlenmesi ile tanınmıştır. Yeni dünyadaki en eski şehirlerden birisi olup, koloni Brezilya’sının ilk başkenti ünvanını da taşımaktadır. Latin Amerika’nın en kalabalık dokuzuncu şehri olan Salvador da Bahia, Brezilya’da ise São Paulo ve Rio de Janeiro şehirlerinden sonra, en kalabalık üçüncü şehridir.