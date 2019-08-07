Formalar satışta!

Fenerbahçe’nin 2019-2020 sezonu boyunca giyeceği, adidas tarafından hazırlanan formaların tanıtımı, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlenen özel bir davetle yapıldı.

“BURASI KADIKÖY”

Fenerbahçe’nin #BurasıKadıköy sloganı ile tanıtılan 2019-2020 sezonu formaları için kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Fenerbahçe’yi temsil eden, her bir dokusu ile “Sarı Lacivert”i ve Fenerbahçeliliği çağrıştıran Kadıköy ruhunu; Türkiye’nin, Anadolu’nun dört bir yanındaki Fenerbahçelilerle paylaşmayı ve milyonlarla buluşturmayı hedefliyor. #BurasıKadıköy sloganı, Fenerbahçe’nin, Saracoğlu’nda ve deplasmanlarda bu sezon camiasının sonsuz desteğiyle ortaya koyacağı iddia ve inancını da perçinliyor.” İfadelerine yer verildi. Fenerbahçe’nin yetişkin formaları 249 TL, genç formaları 189 TL, çocuk forma şort ve çoraptan oluşan setler ise 239 TL’lik fiyatları ile satışta olacak.

EFSANE ÇUBUKLU FORMA…

Fenerbahçe’nin tarihi ve vazgeçilmez forması olan Efsane Çubuklu Forma, 2019-2020 sezonunda yenilikçi yorumu ile Fenerbahçeli taraftarların beğenisine sunuldu. Futuristik bir yorum katılan ve adidas’ın ikonik simgesi üç bant ile detaylandırılan Efsane Çubuklu Forma’nın tanıtımını Fenerbahçeli futbolculardan Max Kruse yaptı. Fenerbahçe’nin geleneksel klasik çubuklu forması ise 19-20 Efsane Çubuklu forma ile birlikte yeni sezonda da Fenerbahçe Profesyonel Futbol A Takımı tarafından kullanılmaya, Fenerium ve adidas yetkili satış noktalarında da taraftarlarla buluşmaya devam edecek.