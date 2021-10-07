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Footvolley Kadıköy’de!

Kadıköy Belediyesi, Uluslaraarası Worldwide ve Ayak Tenisi Federasyonu tarafından bu yıl dünyada üçüncü, Türkiye'de ise ilk kez organize edilecek olan Footvolley turnuvası 9-10 Ekim tarihlerinde Kallamış Spor Merkezi'nde yapılacak

Footvolley Kadıköy’de!
Emre Caka

Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi, bu hafta sonu, 12 ülkeden 57 sporcunun katılacağı Footvolley turnuvasına ev sahipliği yapacak. 

12 ÜLKE 57 SPORCU 

Kadıköy Belediyesi, Uluslararası Worldwide ve Ayat Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona Türkiye, Azerbeycan, Avustralya, Belarus, Ukrayna, İran, Moldova, Litvanya, Rusya, Kazakistan, İsrail ve Pakistan’dan 57 sporcu mücadele edecek.  

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

Turnuvada ilk üçe girmeye başaran takımlara para ödülü verilecek. Birinci olan takıma 500 euro, ikinci olan takıma 300, üçüncü olan takıma ise 100 euro ödül verilecek.

Footvolley, ağ ile bölünmüş bir kum sahasında iki takım tarafından oynanan bir ribaund spordur. Takımın topu döndürmek için üç vuruş hakkı vardır (blok teması dahil). Footvolley’de bir ralli kazanan takım bir puan alır. Servisi karşılayan takım ralliyi kazandığında, bir puan ve servis kullanma hakkı kazanır. Servis atan oyuncu her seferinde değiştirilmelidir. 

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi #türkiyede #turnuva #şampiyona #kalamış #footvolley #kadikoy #uluslararası worldwide #ayak tenisi federasyonu #kalamış spor merkezi
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