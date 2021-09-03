Filenin Sultanları yarı finalde

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya karşısında ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. Sporcular, Polonya karşısında ikinci seti 25-14 kazanarak durumu 2-0'a getirirken, son sette de rakibini 25-23 yenerek yarı finale yükseldi.
2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı göstererek yarı finale gitme hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan'a karşı 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da mücadele vererek finale adını yazdırmaya çalışacak.
TRT'DEN SANSÜR
Filenin Sultanları'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 yenmesi sonrası İzmir Marşı ile yaşanılan kutlamalar TRT tarafından yayınlanmadı.