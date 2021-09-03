Haftalık Bağımsız Gazete 03 Eylül 2021
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Filenin Sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, , Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Filenin Sultanları yarı finalde
Emre Caka

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya karşısında ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. Sporcular, Polonya karşısında ikinci seti 25-14 kazanarak durumu 2-0'a getirirken, son sette de rakibini 25-23 yenerek yarı finale yükseldi.

2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı göstererek yarı finale gitme hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan'a karşı 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da mücadele vererek finale adını yazdırmaya çalışacak. 

TRT'DEN SANSÜR

Filenin Sultanları'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 yenmesi sonrası İzmir Marşı ile yaşanılan kutlamalar TRT tarafından yayınlanmadı.

Etiketler; #sırbistan #finalde #yarı #sultanları #filenin #voleybol
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