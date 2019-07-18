Fikirtepe Dumlupınar sahalara geri dönüyor

Üç yılı aşkın süredir kullanılmaz durumda olan stadını yenileyerek tekrar kullanıma açan Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübü, 2 yıldır ara verdiği amatör liglere tekrar dönüyor

Bundan üç yıl önce kentsel dönüşüm sebebiyle yol genişletilmiş, Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübü’ne ait sahada inşaat çalışmaları başlamış ve saha atıl durumda kalmıştı. Bu süreçte İBB tarafından depo olarak kullanılan saha, kulübün yoğun çabalarının yanı sıra İBB ve Kadıköy Belediyesi tarafından tekrar kullanılabilir hale getirilerek geçtiğimiz aylarda açıldı.

İki yıl önce Birinci Amatör Lig’de olduğu sırada amatör liglere katılmama kararı alan kulüp, spor okulu açarak altyapı ve amatör liglerde oynayacak oyuncularını kendi yetiştirme kararı aldı. Altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fikirtepe Dumlupınar 2 yılın ardından İkinci Amatör Lig’den tekrar başlayacak.

“PROFESYONELLERDEN ÖĞRENECEKLER”

Aynı zamanda bir spor okulu bulunan kulüp 7’den 15 yaşa kadar çocuklara eğitim veriyor. Spor Okulu’nda çocuklar tecrübeli antrenörler tarafından eğitilirken, eğitimler hafta sonu saat 9.00 ile 12.00 arasında gerçekleşiyor.

Kulüp yöneticisi Hüseyin Gediz gazetemize yaptığı açıklamada. “Takımlarımızı burada yetiştireceğimiz öğrencilerimizle kuracağız. Köklü bir altyapı hamlesi başlattık. Bu süreç sonunda U11’den U19’a kadar bütün altyapı takımlarımızı oluşturup sonrasında İkinci Amatör Lig’de mücadele edecek olan A takımımızı kuracağız. Beş yıl sonra biz BAL ligine çıkmayı düşünüyoruz. Böyle bir tesis İstanbul’da çok az var. Biz bu imkânı iyi değerlendireceğiz.” dedi.

“SPOR VE EĞİTİM BİRARADA”

Gediz, kulüp binasını spor okuluna katılan öğrenciler için bir etüt merkezi haline de getirmeyi planladıklarını söylerken, “Burayı bir etüt merkezi haline de dönüştüreceğiz. Burada çocuklarımız zayıf olan derslerini hocalar eşliğinde tekrarlama fırsatı bulacaklar. Biz sadece futbol değil bu çocukların okullarını da takip ediyoruz. Halkımızda ‘çocuğum futbol oynarsa derslerinden geri kalır’ gibi yanlış bir algı var. Çocuk gelecek, burada antrenmanını yapacak, duşunu alacak sonra binada dersini çalışacak. Böyle bir program yaptık. Okuldan uzaklaştırmak yerine okula daha da yakınlaştıracak onu. Böylelikle halkımızdaki yanlış algıyı da silmeyi hedefliyoruz.” dedi.