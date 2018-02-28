Fenerbahçeli masa tenisçileri Milli Takımda

Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi’nin genç oyuncuları Sibel Altınkaya ve Gülpembe Özkaya milli takıma seçilirken, çıktıkları ilk maçtan galibiyetle ayrıldılar

Fenerbahçe’nin son zamandaki artış gösteren başarıları hız kesmeden devam ediyor. Milli takıma birçok branşta birçok oyuncu kazandıran kulübün Masa Tenisi Şubesi’nden iki oyuncu 2019 Bayanlar Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri için milli takıma seçildi. A Milli Bayan Masa Tenisi Takımı genç oyuncuları Sibel Altınkaya ve Gülpembe Özkaya çıktıkları ilk maçta Estonya’yı “3-0” mağlup etti.

Estonya ile Tozkoparan Spor Salonu'nda karşılaşan ay-yıldızlılar, mücadeleye antrenör Sunay Atakan yönetiminde Melek Hu, Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz ve Gülpembe Özkaya'dan oluşan kadro ile çıktı. 2016 Avrupa Şampiyonu Melek Hu, ilk oyunda rakibi Valeria Petrova'yı setlerde 11-3, 11-2 ve 11-4 ile 3-0 yendi ve skoru 1-0'a getirdi. Milli sporcu Sibel Altınkaya, ikinci oyunda Airi Avameri karşısında setleri 11-8, 11-4, 9-11 ve 11-4'lük skorla 3-1 kazandı ve millileri 2-0 öne geçirdi.Özge Yılmaz ise üçüncü oyunda Lidia Andreeva karşısında setlerde 9-11, 11-3, 11-8 ve 11-4 galip geldi ve karşılaşmayı 3-1 üstün tamamladı.Müsabakada üç oyununu da kazanan ay-yıldızlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Estonya ile en son 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İstanbul'da karşılaşan milliler, rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Milliler, grubundaki ikinci maçına 27 Mart'ta deplasmanda Danimarka ile yapacak.