Fenerbahçeli kadınlar 14. kez şampiyon!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe, Çukurova Basketbol’u 80-68 mağlup etti ve seride durumu 3-1’e getirerek 14. kez şampiyonluğunu ilan etti. Takımın son 10 yılda 7 şampiyonluk kazanmasına rağmen küçülme kararı alması ise tartışılmaya devam ediyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ilk maçı kaybettikleri, ancak buna rağmen 3-1’e getirmeyi başardıkları seri sonunda ulaştıkları zaferle, kendisi gibi 13 şampiyonluğu bulunan Galatasaray’ı da geride bıraktı.

Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Çukurova, Gray’in skorer oyununa rağmen Plum ve Birsel’i durduramadı. Fenerbahçe taraftar desteğini arkasına alıp özellikle dış atışlarda etkili olarak üçüncü çeyrek sonunda skoru 66-46 yaptı. Sarı lacivertliler, 18 sayı bulan Birsel ve 14 sayılık katkı veren Plum’ın önderliğinde son 10 yıldaki 7. şampiyonluğunu elde etti. Final serisinde 4. maçın en skorer isimleri 18 sayı üreten Birsel Vardarlı ve 14 sayılık katkı veren Kelsey Plum oldu.

BAŞKAN VE SİPAHİOĞLU İZLEDİ

Metro Enerji Spor Salonu’ndaki Fenerbahçe-Çukurova maçını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Yöneticisi Hüseyin Beşok ve TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da takip etti.

KUPA COŞKUSU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, kupasını aldı. Sarı-lacivertli oyunculara, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi. Törende büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, kupayı müsabakayı protokol tribününden takip eden kulüp başkanı Ali Koç’a götürdü. Ali Koç, sarı-lacivertli oyuncu ve teknik heyeti tebrik etti.

Sezonu ikinci tamamlayan Çukurova Basketbol’un teknik heyet ve oyuncularına ise madalyalarını TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım takdim etti.

“EN DEĞERLİ OYUNCU” DEMİRMENLİ!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli Birsel Vardarlı Demirmen oldu. Sarı-lacivertli basketbolcu, ödülünü A Milli Kadın Takımı Menajeri Yasemin Horasan’ın elinden aldı.

BÜTÇE TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2018-19 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan ve son 10 yılda 7 kere şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi küçülmeye gitme kararı aldı. Bazı taraftarlar ve üyeler bu kararın sportif başarının sadece futbola endekslenmesi olarak yorumlayıp eleştirirken, Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu; Fenerbahçe Televizyonu’na yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbolda her zaman için Türkiye’de lokomotif olmuş bir takım. Bu böyle olmaya devam edecek. Bizim hedefimiz her zaman Türkiye’de şampiyon olan, Türkiye Kupası’nı alan, EuroLeague’de de gidebildiğimiz yere kadar gidebilen takımı yaratmak. Hedeflerimizde asla bir azalma olmaz. Ancak şunu da vurgulamamız lazım; kadın basketbolda önümüzdeki sene bu seneki bütçemizi sürdürmemiz teknik olarak mümkün değil. Bu yüzden bütçemizde minimum yüzde 30, tahminen de yüzde 40’a kadar varan bir küçülmeye gideceğiz. Ama bu küçülmeye giderken hedeflerimizde bir azalma gerçekleşmeyecek.” şeklinde konuştu.