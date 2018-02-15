Haftalık Bağımsız Gazete 16 Şubat 2018
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Fenerbahçeli atletler madalyayla döndü

Sofya’da ikincisi gerçekleşen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda Fenerbahçeli sporcular birçok madalya kazandı

Fenerbahçeli atletler madalyayla döndü
Alper Kaan YURDAKUL

Bulgaristan’ın Sofya kentinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda milli formayla mücadele eden Fenerbahçeli atletler, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazandılar. Geçtiğimiz yıl ilki İstanbul’da gerçekleştirilen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nın ikincisi, 10 Şubat Cumartesi günü Sofya’da düzenlendi.

Yeniden tasarlanan Asics Arena’da yapılan ve 305 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen tek günlük şampiyonada toplam 24 dalda madalyalar sahiplerini buldu

Türkiye Genç Milli Takımı’nın 31 atletle yarıştığı şampiyonada Fenerbahçeli milli atletlerden erkeklerde; 400 metrede İlyas Çanakçı ile 3000 metrede Ömer Amaçtan ikincilik elde ederken; 60 metrede Mustafa Onur Sadıkoğlu üçüncü oldu. Kadınlarda ise 60 metre engellide Şevval Ayaz ikinci, 800 metrede Medine Ökte üçüncü oldu.

Etiketler; #fenerbahçe #kadikoy
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