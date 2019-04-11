Fenerbahçe’den mali kampanya

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kitlesel kaynak hareketi “FENER OL” kampanyasının başladığını duyurdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç, kulübün sürdürülebilir mali bağımsızlığına yönelik oluşturulan FENER OL kitlesel kaynak oluşturma projesinin detaylarını Fenerbahçe TV’deki konuşmasında paylaştı.

Ali Y. Koç projeye ilişkin, “Fenerbahçe’nin yaşadığı en karanlık günlerin birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz. Bundan tam 1462 gün önce 4 Nisan 2015’te Fenerbahçe’nin 40 canını taşıyan takım otobüsümüze Rizespor Deplasmanı dönüş yolunda kurşunlandı. Bu hain plan hedefe ulaşsaydı dünya spor tarihinin de en kara günlerinden biri olacaktı. Bu karanlık olayın unutulmaması ve açıklığa kavuşması adına bu 4 Nisan günü Fenerbahçe simsiyahtı. Fenerbahçe tarihinin yaşadığı en karanlık günlerden birinin yıldönümünde özellikle seçtiğimiz bu tarihte daha aydınlık yarınlarımız için yola çıkıyoruz. 4 Nisan artık bağımsız yarınlarımız için hep birlikte yazacağımız hikâyenin ilk günü” şeklinde konuştu.

Koç, "Dünya spor tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitle kaynak projesi olan FENER OL’u bir taraftar hareketi olarak tanımlayan Ali Y. Koç, “Fenerbahçe’nin yaşadığı en karanlık günlerin birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz. FENER OL Fenerbahçe Spor Kulübü’nün içinde bulunduğu mali sıkıntıyı aşarak gerçek ekonomik özgürlüğüne kavuşturmak için attığımız tasarladığımız en önemli projelerimizden biri” dedi.

KAMPANYAYA KATILIM

FENER OL, modern spor tarihinde bugüne kadarki en büyük kitlesel kaynak oluşturma projesi olma özelliğini taşıyor. Bu harekete destek vermek isteyen taraftarlar kulübün resmi sitesindeki kampanya sayfasında (www.fenerbahce.org/fenerol) yer alan ödeme şekillerinden (kredi kartı, banka hesaplarına havale veya EFT, PTT Posta çeki, SMS ile) katkıda bulunabilecek.