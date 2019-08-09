Fenerbahçe Yüzme'den 3 Türkiye şampiyonluğu

Türkiye Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda Fenerbahçe, 4 kategorinin 3’ünde de zafere ulaşarak organizasyona damga vurdu

Türkiye Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 4. ve son gün 5 Ağustos’da sona erdi Organizasyonda Fenerbahçe yüzme şubesi, Açık Yaş Erkek, Genç Erkek ve Genç Kadınlarda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

EMRE’DEN YENİ REKOR!

Kadınlar 50 metre serbestte Selen Özbilen, 25.48'lik derecesiyle 17-18 yaş yeni Türkiye rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu. İlknur Nihan Çakıcı ise aynı kategoride gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 200 metre sırtüstünde Halime Zülal Zeren, 200 kurbağalamada da ise Deniz Ertan ikinci sırada yer alarak gümüş madalya elde etti.

Erkeklerde 50 metre serbestte Emre Sakçı 22.26'lık derecesiyle Açık Yaş Türkiye rekorunu kırarak altın madalyaya uzanırken, Yalım Acımış ise ikinci sırada yer aldı. Emre Sakçı, 50 metre serbestte olimpiyat vizesi için bir kez daha kulaç attı. Sporcumuz, 22.19'luk derecesiyle 22.01’lik olimpiyat barajını geçemese de finalde kırdığı rekoru geliştirdi.

1500 metre serbestte Mert Kılavuz, 200 metre sırtüstünde ise Berk Özkul altın madalyanın sahibi olurken, 200 metre kurbağalamada Demirkan Demir yarışını ikinci sırada tamamladı.



Yüzme şubesi yarışların ardından düzenlenen törende Açık Yaş Erkek, Genç Erkek ve Genç Kadınlarda şampiyonluk kupalarını, açık yaş kadınlarda ise ikincilik kupasını aldı.