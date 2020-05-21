Fenerbahçe taraftarı tepkili

Liglerin 12 Haziran’da başlatılmasına Fenerbahçe taraftarı da bir bildiriyle tepki gösterdi

HABER: Görkem DURUSOY/ Simge KANSU

Korona virüsü vakalarının ülkemizde de görülmesiyle beraber kısa bir süre önce Süper Lig, TFF 1-2. Lig ve tüm alt liglere ara verildi. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir biraraya geldi. Görüşme sonucunda Dr. Fahrettin Koca, liglerin devamı konusunu federasyona bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların başlatılması düşünülen tarihi 12 Haziran olarak belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karar, bazı futbolseverler tarafından olumlu karşılanmadı. Fenerbahçe Spor Kulübü taraftar grupları geçtiğimiz günlerde, “Kaldırım Tribünü Geliyor” etiketiyle ortak bir bildiri yayınladı. Taraftar grupları bildiride öncelikle önemli olanın insan sağlığı olduğunu vurgulayarak, “Liglerin devamı ile ilgili olarak TFF tarafından alınan ve bazı kendini bilmez kesimlerce desteklenen bu hastalıklı karara, Sayın Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulunun Değerli Üyeleri tarafından onay verilmeyeceğini umut ediyoruz.” denildi. Taraftarlar, ligler iptal edilmezse maçlara alınmasalar bile kaldırımda takımlarına destek vereceklerini açıkladı.

Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu lideri Cem Gölbaşı ve 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği Üyesi Melih Köse ile bildirinin detaylarını konuştuk.

“TFF GEÇ KALDI”

Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu lideri Cem Gölbaşı, ülke olarak korona virüsüyle mücadele kapsamında iyi önlemler alındığını fakat Türkiye Futbol Federasyonu’nun bazı kararları alma noktasında geç kaldığını belirtti. Gölbaşı şöyle devam etti: “Doğru bir karardı fakat zamanlama olarak yanlıştı. Şimdi ise liglerin devam edeceğini duyuruyorlar. Fakat şu an ülkemiz dâhil olmak üzere tüm dünyada salgın tehlikesi devam ediyor, her gün yeni vakalar çıkıyor. Samandıra Tesisleri’nde ilk idman açılışında Beşiktaş ve Erzurumspor’da korona virüsü vakalarına rastlandı. Bu durum karşısında liglerin yeniden başlatılması tam bir fiyaskodur. Zaten bu hatalar devam ettiği sürece vaka sayısı artar ve iş işten geçtikten sonra ligleri durdurmanın hiçbir mantığı yoktur. Bu duruma tepki göstermek amacıyla sadece Genç Fenerbahçeliler olarak değil, tüm Fenerbahçe taraftarları olarak bir bildiri yayınladık. Örneğin basketbol ve voleybol ligleri iptal edilebiliyor. Fakat söz konusu futbol olunca bir direniş söz konusu diyebiliriz.”

Ligler devam etse bile çıkan vakalar sonrası liglerin tekrar iptal edileceğini belirten Cem Gölbaşı, “İş işten geçmeden her şey durdurulmalıdır. Hiç kimseye zarar gelmemesini temenni ediyoruz.” dedi.

“SEYİRCİSİZ MAÇLARIN ANLAMI YOK”

Liglerin ertelenmemesi halinde oynanacak maçların takım açısından motivasyon düşüklüğüne yol açacağını söyleyen Cem Gölbaşı, “Seyircisiz bu maçların hiçbir anlamı yoktur. Rekabette takımı motive eden ve takım üzerinde etkisi olan en etkin durum taraftardır. Biz bunları çok yaşadık. En son İnönü deplasmanına gittiğimizde 3-1 mağlupken sesimiz kısılana kadar bağırmamız takımın gol atmasına etki etti. Hatta yöneticilerimiz de o zaman, bu taraftarın galibiyetidir dedi. Bizim kardeşlerimizin sağlığı her şeyden önemlidir ancak işler kaldırım tribünü noktasına gelirse önlemlerimizi ona göre alacağız. Ama önemli olan işin bu boyuta gelmemesi ve doğru kararlar verilmesidir.” dedi

“SKANDAL BİR KARAR”

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 1907 ÜNİFEB’den Melih Köse, grubun aktif üyelerinden biri. Köse, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, toplumun her alanını etkilediği gibi sporu ve Fenerbahçe’yi hayat felsefesi hâline getirmiş bizleri de etkiledi. Ancak son günlerde skandal bir kararla karşı karşıyayız; liglerin devam kararı. İnsan sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atan bu virüs henüz tam anlamıyla hayatımızdan çıkmamışken böyle bir karar alınması, bizlerin bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu’nun objektifliğini sorgulamamıza neden oldu” dedi ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe taraftar gruplarının bu konu hakkında yayınladıkları ortak bildiriye değindi. Köse, “Omuz omuza baraj kurulmasına göz yuman federasyonun kaldırımda omuz omuza tribün coşkusunu yaşayacak bu insanlara tavrı gerçekten merak konusu. Spor camiasındaki bütün kulüplerin tutarlı bir şekilde insan sağlığını düşünecek adımlar atması gerekiyor. Umarım sürecin geri kalanını en az zararla kapatırız” ifadelerini kullandı.