Haftalık Bağımsız Gazete 28 Ağustos 2021
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Fenerbahçe taraftarı kaptan Eda Erdem’i çizdi

Fenerbahçe Opet'in kaptanlığını yapan Eda Erdem Dündar'ın resmi, taraftarların çalışmasıyla Ülker Stadyumu'nun yanında yer alan duvara çizildi.

Fenerbahçe taraftarı kaptan Eda Erdem’i çizdi
Emre Caka

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın resmi, Fenerbahçe taraftarları tarafından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanında yer alan duvara çizildi.

ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından Fenerbahçe'nin HJK Helsinki ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off ilk karşılaşması öncesinde yapılan çalışma, sosyal medyada paylaşılmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlardan büyük ilgi gördü. Taraftarlar, stadın yanında bulunan ve kulübün mülkiyetine geçen Kenan Evren Lisesi arazisinde yer alan duvar resminin önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

“PER ASPERA AD ASRTA”

Graffiti sanatçısı Gölge Artizm tarafından üç günde boyanan resimde Fenerbahçe Spor Kulübü amblemi, Eda Erdem Dündar'ın bir sevinç anındaki görüntüsü ve 34 yaşındaki oyuncunun slogan olarak kullandığı Latince "Per aspera ad astra" (Zorlukların içinden yıldızlara doğru) sözü yer alıyor.

Etiketler; #fenerbahçe #taraftar #eda #erdem #milli #takım #stad #çizim
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