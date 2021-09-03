Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın futbol takımı kuruyor

Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kız çocuklarının her alanda katılımını arttırmayı hedefleyen girişimin duyurusu, Fenerbahçe Resmi internet sitesinden yapıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, dünyada ilk olarak kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınlar ve kız çocuklarının her alanda katılımı arttırmak için Birleşmiş Milletlerin hayata geçirdiği, ‘HeForShe’ hareketi ile ortak olarak kadın takımını kurmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

“KADIN FUTBOL TAKIMINA İNANIYORUZ”

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dünyada bir ilk olarak kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarının toplumun her alanında katılımlarının artması için Birleşmiş Milletlerin hayata geçirdiği 'HeForShe' ile güçlerini birleştiren Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadınların her alanda olduğu gibi futbolda da temsil edilmesini destekliyoruz. Fenerbahçeli kadınların, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarihe damga vuracaklarına, kadın futbol takımımızın, kulübümüzü şampiyonluklarla gururlandıracağına ve gelecek nesillere iyi birer örnek teşkil edeceğine inanıyoruz."