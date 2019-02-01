Haftalık Bağımsız Gazete 01 Şubat 2019
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Fenerbahçe senkronu yakaladı

Fenerbahçe Senkronize Yüzme Takımı, Türkiye Artistik Yüzme Kış Şampiyonası'nda 6'sı altın 10 madalya kazandı

Fenerbahçe senkronu yakaladı
Alper Kaan YURDAKUL

Türkiye Artistik Yüzme Kış Şampiyonası, 8 kulüpten 105 sporcunun katılımıyla İstanbul Marmara Eğitim Kurumları Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Fenerbahçe Senkronize Yüzme Takımı, Türkiye Artistik Yüzme Kış Şampiyonası’nda 6’sı altın 10 madalya kazanarak, tüm yaş kategorilerinde birincilik elde etti ve turnuvanın en başarılı kulübü oldu.

HER KATEGORİNİN YILDIZI

3 gün süren şampiyonada solo, düet, karışık düet, takım ve serbest kombinasyonda 6 farklı yaş kategorisinde yarışmalar yapıldı. Takım 11-12 yaşta düette 1 altın ve 1 gümüş madalya elde ederken, solo kategorisinde 3 madalyayı da kazanarak podyumun tamamında yer aldı. 13-15 yaşta düette birincilik kürsüsüne çıkan Fenerbahçe, junior yaş kategorilerinde takım branşında altın madalyaya ulaştı. 9-10 yaşta düette birincilik, soloda ise ikincilik alan sarı lacivertli sporcular, 13 yaş ve üzeri komboda altın madalya kazandı. Fenerbahçe Senkronize Yüzme Takımı organizasyonda 6 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.

Etiketler; #madalya #yüzme #fenerbahçe
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