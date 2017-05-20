Fenerbahçe Maçı İçin Dev Ekran

Fenerbahçe, İstanbul'da düzenlenen Euroleague Final Four maçında İspanyol takım Real Madrid'i 84-75 yenerek finale yükseldi.
Fenerbahçe finalde rakibi Olimpiakos ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Euroleague finalini Kadıköylüler Kalamış Atatürk Parkı ve Yoğurtçu Parkı’nda kurulacak dev ekranlardan izleyebilecek.
Fenerbahçe basketbol takımının başarısını kutlayan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Pazar günü saat 21.00’de başlayacak maçın dev ekranlardan izlenebilmesi için bütün hazırlıkların yapıldığını belirterek ”Fenerbahçemize başarılar diliyorum. Kupayı kaldıracağız” dedi.