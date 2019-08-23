Fenerbahçe lider başladı!

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. Ligin ilk haftasını 3 puanla kapatan 7 takımdan biri olan Fenerbahçe, averaj ile liderlik koltuğuna oturdu

Verilen aranın ardından Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu geçtiğimiz hafta sonu başladı. 2018-19 sezonunda yaşadığı hayal kırıklığını gidermek isteyen Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz sezonki kadrosunda büyük bir revizyona giden Fenerbahçe, 2019-2020 sezonuna yenilenen yüzüyle girdi.

Son olarak Vedat Muriqi ve Altay Bayındır’ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Garry Rodrigues ve Yasir Subaşı transferlerini de gerçekleştirdi. Fenerbahçe bunun yanı sıra Murat Sağlam’ı Wolsburg’dan, Emre Belözoğlu’nu Başakşehir’den Max Kruse’yi Werder Bremen’den, Allahyar Sayyadmanesh’i Esteglhal’den ve Altay Bayındır’ı da Ankaragücü’nden transfer etti.

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren altı oyuncusu ile henüz yeni sözleşme imzalamadı. Mehmet Topal’ın sözleşmesi feshedilirken Mathieu Valbuena, Olympiakos'a, Şener Özbayraklı da Galatasaray’a transfer oldu.

HIZLI BAŞLADI

Geçtiğimiz sene yaşadığı hüsran sonrası yenilenen kadrosuyla yeni sezona başlayan Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile karşılaştığı maçta 5-0’lık farklı bir galibiyet elde etti. İlk 24 dakikada üç penaltı kazanan sarı-lacivertliler, Antep ekibinin etkisiz oyunuyla da maçın hâkimi oldu. Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç’in etkileyici performansları ile farka giden Fenerbahçe, 3 puan ve averaj farkıyla ligde ilk haftanın lideri oldu.

FAVORİLER MAĞLUP

Süper Lig’de geçen senenin şampiyonu olan Galatasaray ve şampiyonluğun doğal adayları olarak gösterilen “büyükler”den ilk haftayı 3 puanla kapatan tek takım Fenerbahçe oldu.

Haftanın ilk maçında Denizli’de lige yeni yükselen Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Selçuk’un penaltı atışını gole çeviremediği maçta Marcao’nun 43’üncü dakikada ikinci sarı kartla oyun dışı kalmasıyla 45 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Galatasaray, Denizlispor’un etkili oyununa karşılık veremedi. Sarı-kırmızılılar bu mağlubiyetle ilk haftayı 15. sırada kapattı.

Ligi Sivas deplasmanında açan Beşiktaş da ilk haftadan mağlubiyeti tadan başka bir ekip oldu. Abdullah Avcı’nın teknik direktörlük görevine gelmesiyle oyun anlayışında değişikliğe giden siyah-beyazlılar, müsabaka boyunca Sivasspor kalesine sadece 3 isabetli şut çekebildi. Baştan sona Sivasspor’un kontrolünde geçen ve Sivas ekibinin 3-0’lık galibiyeti ile sonlanan maçta Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş yıldızlaşan oyuncular oldu. Beşiktaş, bu mağlubiyet sonrası ligin ilk haftasını 16’ncı sırada kapattı.

Geçen sezonun iddialı ekibi Başakşehir de Yeni Malatyaspor karşısında 3-0’lık mağlubiyeti tadarak haftayı 17’nci sırada kapattı.