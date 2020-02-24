“Fenerbahçe için peri masalı bitti”

Fenerbahçe, Galatasaray’a evinde 21 senedir mağlup olmuyordu. Bu tarihi rekor dün oynanan maçla son buldu. Spor yorumcusu Hasan Bek, Fenerbahçe için peri masalının sona erdiğini söyledi

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, 23 Şubat Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu ve 21 yıllık seri sona erdi. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ryan Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru kaydederken, Fenerbahçe’nin tek golünü 21. dakikada Kruse attı. Sonuçla birlikte Galatasaray puanını 45’e yükseltirken Fenerbahçe 38 puanda kalarak zirveden uzaklaştı. Maçta sarı kartlar havada uçuşurken Deniz Türüç ve Younes Belhanda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maç bitiminde taraftarlar, Fenerbahçe’nin Samandıra’da bulunan kulüp tesislerine giderek yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal’ı ve futbolcuları protesto ederken, kulüp başkanı Ali Koç’un tribünde taraftarların arasına atlama görüntüsü gündem oldu.

“İLK 11 GÖRÜLDÜĞÜNDE YENİLECEĞİ ANLAŞILMIŞTI”

Spor yorumcusu Hasan Bek, 50 senedir Fenerbahçeli olduğunu söylerken, en az 25 senedir hakemlerin Fenerbahçe aleyhine kararlar verdiğini ancak Galatasaray derbisindeki yenilginin sebebinin hakemle alakalı olmadığını belirtti. “Fenerbahçe’nin aynaya bakması lazım” diyen Bek, “En başta ilk 11’i konuşmamız lazım. Bu kadroyu maç öncesi gördüğümüzde tribündeki 50 bin taraftarın gazı kaçtı, büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Taraftarın şevki kırıldı. Taraftar bu işten en az Ersun Yanal kadar anlıyor ama bence Yanal taraftarın yüzde 10’u kadar anlamıyor.” diye konuştu.

Aylardır bir kere oynamayan oyuncuların kadroya alındığını vurgulayan Bek, “Teknik direktörün en büyük hatası oyuncuları hazır tutamaması ve onları hiç oynatmaması. Kadro dizilimi tamamen yanlış. Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu’nun oynamaması, Tolga’nın solda oynaması büyük hatalar. Kesinlikle Ferdi ve Deniz ile başlaması gerekiyordu. Ama Yanal, buna cesaret edemedi. Bu tamamen teknik direktör beceriksizliği. Fenerbahçe’nin ilk 11’ini gördükten sonra bir radyo programında yenileceğimizi söylemiştim. Ama bu yenilgi, Fenerbahçe için hayırlı oldu. Yanal, zaten misyonunu en son Trabzon’daki kariyeriyle tamamlamış birisiydi. Burada da suç yönetimindir.” dedi.

Bek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fenerbahçe arasında devam eden tartışmalarla ilgili de, federasyonun önemli koltuklarında Galatasaraylı veya Trabzonsporlu yöneticilerin oturduğunu söyledi: “Federasyonda Galatasaray’ın kılcal damarlara kadar yapılanması var. Ali Koç, önceden bu işlerde olmadığı için daha prensipli, daha düzgün. Yönetimde 3-5 Fenerbahçeli olsa da fayda etmez. Tüm hukuk kurullarında, altyapıda, Merkez Hakem Kurulu’nda, hakem yetiştiriciliğinde her yerde Trabzon ve Galatasaray işbirliği var. 30 yıldır tamamen yerleşilmiş ve bunu söküp atamazsanız. Yoksa Ali Koç’un söylediklerine yüzde 100 katılıyorum, söylenmeyeni söylüyor.” diye konuştu.

“LİG, FENERBAHÇE İÇİN TAMAMEN BİTMİŞTİR”

“Lig Fenerbahçe için tamamen bitti mi?” sorusuna bir hafta önce kaybedilen Ankaragücü maçını örnek gösteren Bek, “Tamamen bitti. Zaten Ankaragücü maçından sonra bitmişti. Orada o oyun sistemini seyrettikten sonra arkada 60 metre boşluk verip, oyuna başlayınca lig bitmişti. Artık bazı kararlar alınması lazım. Yanal’ın gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Bek, Fenerbahçe yönetimini de alınan kararlar nedeniyle eleştirirken “Yönetimin en büyük özelliği hiçbir kararı tartıştırmaması. Aykut Kocaman’ın gitmesi, Comolli’nin menajer olması, otobüs karşılayıcının idari menajer yapılması gibi vahim hatalar yapıldı. Bir buçuk yılda gelinen durum bu. Ali Koç’u en çok destekleyen biri olarak söylüyorum, peri masalı bitmiştir. Taraftarın popülizmine kanarak, Aykut Kocaman’ı yollayarak bu yol açıldı. Bir Fenerbahçeli olarak üzülüyorum, itiraz eden de yok.” ifadelerini kullandı. Bek son olarak hakem hatalarının olduğunu ancak belirleyici olanın bu kararlar olmadığını da sözlerine ekledi.