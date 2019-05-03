Haftalık Bağımsız Gazete 03 Mayıs 2019
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Fenerbahçe Final Four’da !

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Zalgiris Kaunas'ı 99-82 yenerek, seride durumu 3-1 yaptı ve üst üste 5. kez adını Final Four'a yazdırdı.

Fenerbahçe Final Four’da !
Alper Kaan YURDAKUL

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 sezonda Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i eleyerek üst üste 5. kez Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını kazandı. Organizasyonda geride kalan üç sezonda final oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'in ilk maçında 18 yıl sonra Final Four’a çıkan diğer Türkiye temsilcisi Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Etiketler; #fenerbahçe #final four
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