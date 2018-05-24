Fenerbahçe Doğuş, Avrupa ikincisi!

Basketbol THY Avrupa Ligi finaline yükselen Fenerbahçe Doğuş, İspanyol temsilcisi Real Madrid’e 85-80 yenilerek Avrupa ikincisi oldu

Yarı finalde Zalgiris Kaunas’ı muhteşem bir savunma performansıyla 76-67’lik skorla mağlup eden ve üst üste üçüncü kez adını finale yazdıran sarı-lacivertliler 20 Mayıs günü final karşılaşması için sahaya çıktı. THY Euroleague’de Final Four’da Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid, Avrupa’nın bir numaralı kupasını müzesine götürmek için kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleyi kazanan isim Real Madrid oldu. Son üç senedir final oynayan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş’un yüzü bu sefer gülmedi.

MAÇTA NE OLDU?

Karşılaşmaya 5-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, potaya giderek bulduğu sayılarla 5. dakikada 11-6 öne geçti. Hücumda basit top kayıpları yapan Fenerbahçe Doğuş karşısında Rodriguez’in 3 sayılık basketleriyle skor üreten Real Madrid, 9. dakikada 18-15 öne geçti. İspanyol temsilcisi, ilk periyodu 21-17 öne tamamladı.

İkinci çeyreğe 4-0’lık seriyle giren Real Madrid, farkı 11. dakika içinde 8’e (25-17) çıkarınca Fenerbahçe Doğuş mola almak zorunda kaldı. Sloukas’ın yönlendirdiği hücumlarla ve Melli’nin skorer oyunuyla Fenerbahçe Doğuş, 16. dakikada farkı 1’e indirdi: 29-28. Sloukas’ın 3 sayılık basketiyle devrenin sonunda öne geçen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan taraf yine Real Madrid oldu. Periyoda 7-0’lık seriyle giren İspanyol temsilcisi, 22. dakikada skoru 45-40 yaptı. Causeur’la etkili olan Real Madrid, çeyreğin sonunda farkı 8 sayıya çıkararak final periyoduna 63-55 önde girdi.

Final periyoduna hücumda kötü başlayan Fenerbahçe Doğuş karşısında Real Madrid, 34. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 71-61. Müsabakanın 36. dakikasında farkı 11 sayıya (74-63) taşıyan İspanyol ekibi, karşısında Melli’nin performansıyla ayakta kalmaya çalışan Fenerbahçe Doğuş, bitime 2 dakika kala farkı 5’e indirdi: 74-69. Son 1 dakika 4 saniyeye 81-78 geride giren Fenerbahçe Doğuş, pes etmedi ve son 22 saniyeye girilirken Ali Muhammed’in 3 sayılık basketiyle farkı 3’e çekti: 81-78.

Taktik faullerde hata yapmayan Real Madrid, sahadan 85-80 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

DEV EKRANLARDA FİNAL-FOUR HEYECANI

Kadıköylüler maçı Kadıköy Belediyesi’nin Yoğurtçu ve Kalamış Parkı’na kurduğu dev ekranlarda Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile birlikte seyretti.

Fenerbahçe aşkıyla parkları dolduran yüzlerce insan yarı final maçının ardından sevinç gösterilerinde bulundu. Fenerbahçe’nin finalde yenilmesi taraftarın coşkusunu söndüremedi. Yüzlerce insan meşale ve tezahüratlarla geç saatlere kadar ikinciliği kutladı.