Fenerbahçe başkanını seçti

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92’sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün yeni başkanı olurken, Koç’un seçilmesi taraftarlar tarafından da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe’nin aylardır süren başkanlık yarışının kazananı Fenerbahçe Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda yapılan seçimle belli oldu. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92’sini alan Ali Koç, sarı lacivertli ekibin yeni başkanı oldu. Kongrenin devam ettiği gün ve saatlerde stadın önü hiç boş kalmadı. Sarı lacivertli taraftarlar sık sık “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon!” tezahüratıyla Koç’a destek oldu.

“HEP BİRLİKTE BAŞARDIK”

Seçimin ardından taraftarlar, Ali Koç’u dışarıya davet ederek tezahüratlar yaptı. Taraftarın isteğini kırmayan Ali Koç, Fenerium tribününde bulunan balkona çıkarak kendisini karşılamaya gelen taraftarlara seslendi. Çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, “Bu taraftar seninle gurur duyuyor” tezahüratında bulunurken, Ali Koç taraftarlara hitaben, “Hep beraber başardık, ben sizin sayenizde başardım.” açıklamasını yaptı. Koç zafer konuşmasında “Kırgınlık, kızgınlık yok. Hele kin, nefret kesinlikle yok. Ne yaşandıysa yaşandı, keşke yaşanmasaydı. Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım. Hayatta herkesin artıları ve eksileri vardı. Bu bilançonun sonucunda tek bir netice vardır. Başkanımızın Fenerbahçe’ye kattığı her şeyle efsane başkan olmayı fazlasıyla hak etmiştir.” dedi. Mustafa Kemal’in yolunda yürüyeceklerini dile getiren Koç, “Atamız Fenerbahçeli. Evet Fenerbahçe’ye çok yakındı tarihte. Ama onun kimi tuttuğu önemli değil, kimin onun yolunda yürüdüğü önemli.” şeklinde konuştu.

Meşale ve bayraklarla seçim sonucunu yeni başkanlarıyla kutlayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç’un balkondan ayrılmasının ardından dağıldı.