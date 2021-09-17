Faşizme karşı Atalanta'yla omuz omuza!

Bu haftaki “Sıradışı kulüpler” yazı dizimizde son yıllarda adından çokça söz ettirmiş İtalya’nın köklü kulübü Atalanta’ya yer vereceğiz…

Atalanta, İtalya’nın 120 bin kişinin yaşadığı köklü tarihe sahip şehri Bergamo’nun göz bebeği. Milano’ya yakınlığından dolayı Sanayi Devrimi’nin ardından “Tekstilin arka bahçesi” haline gelen şehirde 1907’de kurulan spor kulübüne, Yunan mitolojisinde spor tanrısını temsil eden “Atalanta” ismi verilmiş.

Mussolini'nin yaptırdığı eski stadyumu inatla kullanan, tribünlerinden ise sol sloganların eksik olmadığı ve logosunu Yunan mitolojisindeki bir kadından alan Atalanta, şehrin adeta kalbi konumunda.

Alpler'in gölgesinde yer alan Bergamo, Yukarı Bergamo ve Aşağı Bergamo olarak iki bölümden oluşan bir şehirdir. Müzikal tarihi ve büyüleyici Ortaçağ ambiyansı ile ünlüdür. Şehrin bir başka özelliği daha vardır: İtalya'nın faşist diktatörü Mussolini rejimine karşı en büyük direnişin gösterildiği kentlerden biridir Bergamo.

16. yüzyılda inşaa edilen Bergamo, 5 kilometre uzunluğunda Venedik savunma duvarı ile çevrili ve 4 muazzam kapı ile dünyaya açılıyor. Bu özelliği ile asla fethedilemeyen şehir, UNESCO Dünya Mirası listesinde. Şehrin iki kısmı arasında füniküler ile bağlantı sağlanmaktadır. Bergamo şehri Orta Çağ’da önemli bir şehir olarak gelişmiş, Doğu ve Batı arasında bir köprü oluşturmuştur.

CHE GUEVARA’YA SELAM

Atalanta taraftarı, Che Guevera flamalarıyla neredeyse tüm stadyumu maç öncesinde donatıyor. Elbette tribünlerin tamamı böyle değil. Apolitik gruplar, hatta zamanla apolitikleşen sol gruplar da var. Ancak Atalanta taraftar grubu adına şu kesin olarak söylenebilir: Hamurunda direniş olan bir şehrin tribünlerinde ayrımcılığa yer yok.

LAZİO VE HALLAS’IN NEFRET ETTİĞİ KULÜP

Tabii bu duruşları nedeniyle herkes onlara sempatiyle bakmıyor. İtalya'da radikal sağ ile özdeşleşen Lazio ve Hellas Verona'nın taraftar gruplarıyla Atalantalıların arasında büyük bir düşmanlık var. Lazio’nun geçtiğimiz yıllarda öldürülen uyuşturucu taciri, faşist tribün lideri Diabolik lakaplı Fabrizio Piscitelli’nin de en çok nefret ettiği kulüplerden biriydi Atalanta.

HER DOĞAN ÇOCUĞA İKİ ŞİŞE SÜT VE FORMA

Faşist selamı vermekten çekinmeyen, siyahi futbolculara hemen hemen her maçta ırkçı tezahüratlarda bulunan birçok taraftar grubunun arasında adeta insanlık örneği olarak kendisini gösteriyor Atalantalı taraftarlar ve kulübün idarecileri.

Logosunu Yunan mitolojisinden seçen başka kulüpler de var ancak logosunda bir kadını tercih eden tek kulüp Atalanta.

Bu nedenle midir bilinmez, 2011 yılından itibaren kulüp, kentte doğan her çocuk için iki şişe sütle birlikte reklamsız bir forma hediye ediyor.

“DONEZETTİ PAŞA”

Bu küçük şehrin ve İtalya’nın en önemli tiyatro salonlarından Donizetti Tiyatrosu, adını Guiseppe Donezetti’den almakta. Bergamo’da doğan ancak Osmanlı döneminde İstanbul’a gelen Donizetti Paşa, “Osmanlı hanedanını batı müziği ile tanıştıran ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın temellerinin atılmasında ve gelişmesinde en büyük katkıyı sağlayan kişi olarak bilinmektedir.”