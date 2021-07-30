FC St. Pauli. 1910 yılında Hamburg’un kenar semti olan St. Pauli’de kurulan takım. Kahverengi-Beyaz renkli formaya sahip kulüp ve taraftarları, toplumsal olaylar karşısında tutumları nedeni ile dünyaca biliniyor, tanınıyor.

Kulüp ve taraftarları, toplumsal ve siyasal olaylara karşı tavrı, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan haksızlıklara karşı duyarlılığı nedeni ile aykırı kulüpten çok bir siyasi parti gibi “Muhalif” olarak tanımlanıyor. “Faşizm bir düşünce değil bir suçtur” diyebilen taraftarlara sahip bir kulüp.

Sadece özgürlükler ve futbol sahalarında mücadele etmiyorlar. Ragbi, Amerikan futbolu, beyzbol, bowling, boks, satranç, bisiklet, hentbol, softball, masa tenisi takımları ile sporun diğer branşlarında da mücadele eden bir kulüp.

KOMBİNELERİ 27 DAKİKADA TÜKENDİ

Alman ikinci liginde mücadele eden FC St. Pauli’nin, Hitler döneminde öldürülen taraftarların anısına Millerntor Stadyumu’nda öldürülenlerin adının yazılı olduğu anıt dikildi.

59 yıllık Bundesliga tarihinde sadece 8 sezon oynayabildi. 2001/2002 sezonu Bundesligaya çıkabildiği ender sezonlardan biri. Bu sezon satışa çıkardığı 10 bin kombine bileti 27 dakikada satmayı başardı. Bundesliga’da oynadığı sınırlı sezonlarda hiçbir zaman şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkmayan kulübün en büyük hedefi küme düşmemek ve Hamburg’u yenmek.

TÜM DÜNYADA TARAFTARI OLAN MARJİNAL TAKIM!

111 yıl önce takımın kurulduğu Hamburg’un St. Pauli semti, gece hayatı, seks ticareti, tiyatro salonları ve müzikholleri ile Avrupa’nın en ünlü eğlence merkezlerinden biri. Liman işçileri, gemici tayfası ve diğer sektörlerde çalışan işçilerin yaşadığı bu semt, sokak grafitileri, duvarları süsleyen anti-faşist sloganları ile Almanya’da solun kalesi olarak biliniyor. Muktedirler, bu özellikleri nedeniyle takıma marjinal sıfatını yakıştırsa da, aslında faşizme karşı mücadelesiyle tüm dünyaya yayılmış taraftar grubuna sahip. Bu özellikleri nedeni ile olsa gerek sadece Almanya’da taraftarları haricinde 19 milyon kişinin ikinci takımı olduğu söyleniyor.

2006 yılından 2013 yılına kadar başkanlığını, eşcinsel kimliğiyle tanınan tiyatrocu ve işadamı Corny Littmann yaptı. Takımı Bundesliga’ya çıkardıktan sonra “görevimi yaptım” diyerek başkanlığı bırakan Littmann, opera sanatçısı erkek arkadaşı ile evli.

BAYERN MÜNİCH’TEN DESTEK

Aykırı kulüpten çok muhalif kimliğiyle bilinen bu takım, tahmin edeceğiniz gibi sık sık ekonomik sorunlarla boğuştu. 2003 yılında kapanma noktasına geldi. Muhalif kimliğine değil de marjinal kimliğine saygıyla olsa gerek, Bayern Münich, kulüple özel maç yaptı. “St. Pauli’yi kurtarın” kampanyası kapsamında yapılan maç, kulübe 2 milyon Euro’luk bir katkı sağladı.

DEVRİMCİ, SOLCU, MUHALİF, KIZIL...

Devrimci, solcu, muhalif, kızıl... FC St. Pauli ve taraftarlarını sadece bu kavramlarla tanımlamak, bu takımın özgürlükçü, çoğulcu, mültecileri savunan yönünü anlatmaya yetmeyebilir. Dünyada ırkçılığın yükselişine karşı mücadele eden takımın taraftarları aynı zamanda hippilerin, eşcinsellerin, uyuşturucu bağımlılarının, evsizlerin, fahişelerin, kısaca ötekilerin hakları için mücadele etti, ediyor.

Sağcı, milliyetçi, ırkçı faaliyetleri stadyumunda resmi olarak yasaklayan kulüptür. Bu özellikleriyle saygı görendir, sevilendir. Futbolun sadece futbol olmadığını anlatan örneklerin başında gelen kulüplerden biridir. Sadece 8 yıl Alman birinci liginde oynadığı halde tüm dünyada taraftara sahip olmasının nedeni kuşkusuz ki bu özelliklere sahip olmasıdır...

PROTESTOCULARA STADYUMUNU AÇTI

Kulüp, 2017 yılında Hamburg’da yapılan G-20 zirvesini protesto etmek için gelenlerin gece barınmaları için stadyumunun kapılarını açtı, sadece Türkiye’nin tanıdığı KKTC ile maç yapmaktan çekinmedi... FİFA tarafından tanınmayan Tibet ve Zanzibar ile maç yaptı.