“Evde kalın ama hareketsiz kalmayın”

Korona virüsünün yayılmasının ardından “evde kalın” çağrısını dikkate alanlar için Dinamo Spor Kulübü, instagram aracılığıyla canlı antrenman yaptırmaya başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görülmeye başlamasının ardından virüsün hızlı bir şekilde yayılmasını engellemek için sürekli olarak “evde kalın” çağrısı yapılıyor. Bu çağrıyı dikkate alıp evde kalanlar için instagram ve youtube aracılığıyla pek çok etkinlik yapılmaya başlandı. Dinamo Spor Kulübü de hem kulüp oyuncuları hem de diğer kişiler için kulübün instagram hesabı üzerinden canlı antrenman yaptırıyor.

Dinamo Spor Kulübü olarak 3-18 yaş çocuklara basketbol, voleybol ve jimnastik eğitimi verdiklerini belirten Dinamo Spor Kulübü ve Spor Okulları kurucularından Kaan Aykut, “Ülkemizde yaşanan korona virüsünün yayılmasını engellemek için sporcularımızla birlikte spor salonlarında antrenman yapmıyoruz. Böyle bir durumla karşılaşınca sporcularımız antrenmanlardan geri kalmasın diye canlı antrenman hazırlamaya başladık.” diyor.

“HER GÜN YARIM SAAT ANTRENMAN”

“Teknolojiyi bu sefer çocuklar için doğru kullanarak haftanın her günü saat 18.30'da kulübümüzün instagram sayfası üzerinden 30 dakikalık canlı antrenman yapıyoruz.” diyen Kaan Aykut, şöyle devam ediyor; “Bu antrenman daha çok kuvvet, dayanıklılık ve esneme üzerine gerçekleşiyor. Canlı antrenmanlarımıza hem sporcularımız hem de onların aileleri katılım gösteriyor. Bu sayede büyük bir kitleye her gün spor yaptırmış oluyoruz. Antrenmanlara sadece kulüp sporcusu ve velileri değil isteyen herkes katılarak evde spor yapabilir. Zor günler geçirdiğimiz bir dönemde sporu hayatımızdan eksik etmemiz gerekiyor.”

“YENİ PROGRAMLAR EKLENECEK”

Ayrıca Dinamo Spor Kulübü antrenörlerinin kendi branşlarında antrenman videoları yükleyerek sporcularıyla beraber antrenman yapmaya başlayacaklarının duyurusunu da yapan Kaan Aykut sözlerine son olarak şunları ekledi; “Evde kalıp dışarı çıkamayan çocuklar antrenörleri eşliğinde branş antrenmanlarını da yapmış olacak. Ayrıca canlı antrenmanların sayısını arttırıp yeni programlarla çocukların ve ailelerinin daha fazla spor yapması hedefleniyor.”

“SAHADAYMIŞIZ GİBİ…”

Dinamo Spor Kulübü'nün instagram sayfası üzerinden gerçekleştirdiği canlı antrenmana katılan Dinamo Anne Voleybol Takımı'nın oyuncusu Özlem Koç, “Kızım Mira da kulüpte voleybol oynuyor. Onunla birlikte her gün 18.30'da canlı antrenman eşliğinde spor yapıyoruz. Hareketi ve sporu seviyoruz. O yüzden yaşadığımız izolasyon süreci bizi endişelendirdi. Ama Dinamo Spor Kulübü imdadımıza çok çabuk yetişti. Her akşam kuvvet antrenmanlarını instagram üzerinden canlı yapıyoruz. Bu sırada aynı yayını izleyen arkadaşlarımızla da selamlaşma şansımız oluyor. Aynı anda yüzlerce insanla internet ortamında bile olsa spor yaptığımı bilmek çok keyifli. Hatta takım ruhunu kaybetmemek için sahadaymışız gibi formalarımızı giyerek spor yapıyoruz.”dedi.

“Ne kadar süreceğini bilmediğimiz bir döneme girdik.” diyen Özlem Koç, şöyle devam etti; “Hem fiziksel hem de ruhsal olarak sağlam durmak zorundayız. Her ikisi için de Dinamo Spor Kulübü'nün bu özverili yaklaşımı çok faydalı oldu. Tüm hocalara, destek veren tüm sporcu ve ailelerine teşekkür ederiz. Sahalarda görüşene kadar evde kalın ama hareketsiz kalmayın.”