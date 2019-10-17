EuroLeague’de kritik karşılaşma

Son 4 yılda 3 EuroLeague finali oynayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı grup maçında Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz’i konuk ederken, takımın son durumunu sizler için derledik

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2019-20 sezonu üçüncü hafta maçında Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz’i konuk ediyor. 19 Ekim Cumartesi günü 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Matej Boltauzer , Carmelo Paternico ve Gytis Vilius üçlüsü yönetecek.





FENERBAHÇE ÜLKER’DE DURUM NE?



Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 10 Ekim Perşembe günü Kızılyıldız deplasmanında çıktı. Özellikle hücumda çok zorlandığı mücadelede 56 sayıda kalan ekibimiz, potasında da 68 sayı görerek mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 19, Ali Muhammed 13 sayı üretti.



Fenerbahçe Beko, son resmi maçında ise 12 Ekim Cumartesi günü Türk Telekom ile Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Ekibimiz, bu mücadeleyi 59-75 kazanarak Basketbol Süper Ligi’nde üçte üç yaptı. Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas 18 sayı, 7 asist, 5 ribaund, 2 top çalma istatistikleri üretti. Derrick Williams da 12 sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.



Fenerbahçe Beko’da Joffrey Lauvergne ve Egehan Arna’nın tedavi süreçleri devam ediyor.





OYUNCULARIN DURUMU NE?



Gigi Datome, EuroLeague’de faul çizgisini son 21 ziyaretinde de hata yapmadı. Kaptan Melih Mahmutoğlu, EuroLeague’de son 18 serbest atışında da isabet kaydetti. Melih, son 6 EuroLeague maçında da en az 1 üç sayı isabeti buldu. Nando De Colo, EuroLeague’de kullandığı son 19 serbest atışta da isabet buldu. Fransız yıldız, son 6 EuroLeague müsabakasında da en az 15 sayı üretti ve en az 2 üç sayılık isabet kaydetti. Jan Vesely, 2018-19 EuroLeague sezonunda en yüksek verimlilik puanına sahip beşinci oyuncuydu (17.6). Vesely, top çalma alanında da ortalama 1.4 ile dördüncü sıradaydı.



Nando De Colo, EuroLeague’de maç başına 14.7 sayı ortalamasıyla 2018-19 sezonunun en skorer üçüncü oyuncusuydu. Fransız yıldız, serbest atış yüzdesinde de %94.57 ile üçüncüydü. Ali Muhammed, geçtiğimiz sezon EuroLeague’de en isabetli üç sayılık atış kullanan üçüncü isimdi (%49.6).



Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%93.87) faul atan oyuncu. Datome de bu sıralamada %91.09 ile beşinci sırada.