EURO-2020 Türkiye - İtalya karşılaşması ile başlıyor

12 ayrı ülkede gerçekleşecek olan EURO 2020'de Türkiye'nin maç takvimi belli oldu.

EURO 2020'ye İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, İrlanda, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan ev sahipliği yapacak.

A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.

Gruptaki diğer karşılaşmalar için 12 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek milli takım, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak iki müsabaka da TSİ 19.00'da başlayacak.

Milli takım, gruptan çıkması durumunda 21 Haziran'dan itibaren tekrar Almanya'da kampa girecek ve oluşacak müsabaka takvimine göre hareket edecek.

TÜRKİYE'NİN YER ALDIĞI A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran 22:00 Türkiye - İtalya

12 Haziran 16:00 Galler - İsviçre

16 Haziran 19:00 Türkiye - Galler

16 Haziran 22:00 İtalya - İsviçre

20 Haziran 19:00 İsviçre - Türkiye

20 Haziran 19:00 İtalya - Galler