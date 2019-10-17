Haftalık Bağımsız Gazete 18 Ekim 2019
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Erenköy Işık hızlı başladı!

Altyapı liglerinde aldığı başarılarla adından çokça söz ettiren Erenköy Işık Basketbol takımı liglere hızlı başladı

Erenköy Işık hızlı başladı!
Alper Kaan YURDAKUL

Işık Okulları bünyesinde kurulmuş olan Işık Spor Kulübü’nün Kadıköy şubesinin çocuk basketbolcuları bu yıl da ilk haftalarda oynadıkları maçlarda galibiyet getirdi. Galatasaray ve Beşiktaş gibi yüksek bütçeli takımlarla karşılaşmalarına rağmen sahadan galip ayrılan Erenköy Işık Spor Kulübü’nün nihai hedefi ise bütün küçük gruplarında şampiyonluk.

Bu yıl U16 Erkekler Ligi’nde takımı bulunan Erenköy Işık, ilk maçına galibiyetle başladı. İlk maçta ligin iddialı takımlarından Ziya Onurspor ile karşılaşan ekip, “58 - 59”luk galibiyet aldı.

U14 Erkekler Ligi’nde de takımı bulunan Erenköy Işık, “Beşiktaş” “Galatasaray”, “Fenerbahçe” gibi takımların arasından sıyrılmaya çalışacak. İlk maçında Galatasaray’ın B takımını yenen ekip, bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaşacak.

Etiketler; #erenköy #erenköy ışık
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