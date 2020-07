Efsane koç Obradovic’e veda…

Beş farklı kulüp ile dokuz Euroleague şampiyonluğu kazanan, Fenerbahçe’yi Avrupa’nın zirvesine taşıyan efsane koç Zeljko Obradovic, Fenerbahçe’den ayrıldı. Spor yazarı Fatih Sabovic, Obradovic’in ayrılışını, Fenerbahçe’de nelerin değişeceğini değerlendirdi

Aynı zamanda eski profesyonel basketbolcu olan Zeljko Obradovic, beş farklı kulüp ile dokuz EuroLeague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak kabul ediliyor.

2013’te Fenerbahçe’ye gelen efsane koç, Fenerbahçe’yi ilk kez Euroleague’de Final Four’a, ilk şampiyonluğuna taşıdı, dört kere üst üste kulübün Final Four’a kalmasını sağladı. Yedi yıllık Fenerbahçe kariyerinde de başarıdan başarıya koşan koç, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı ve 23 Haziran’da memleketi Sırbistan’a döndü.

Spor yazarı Fatih Sabovic, karara dair “Hayatın somut yönünde yaşanan her başlangıcın bir sonu vardır. Fenerbahçe Beko’da gerçekleşeni de bundan daha öteye taşımamak gerektiğine inanıyorum” derken, ayrılık sebebini bütçeye bağlamanın yanlış olacağını söyledi: “Obradovic, uzun yıllar görev yaptığı Panathinaikos’ta da bütçe azalması gibi durumlarla karşılaşmış ama yola devam etmişti. Bu sebeple Fenerbahçe’de yaşadığı ayrılığı tam anlamıyla bütçeye bağlamak hata olacaktır. Yeni yönetimin gelişiyle birlikte koçun daha önce Ozan Balaban’la yakaladığı ritmi ve bağı yakalayamadığı aşikâr. Ancak yine de bu süreçte ailesi ve sevdiklerinin de mola vermesi yönünde payı olduğunun altını çizmek gerek. Sonuç olarak çok faktörlü bir ayrılık süreciyle yolun sonu geldi. Koç, ardında eşsiz bir mazi bıraktı.”

“KÖTÜ KARŞILANMAMALI”

Bütçe tartışmalarıyla ilgili “Fenerbahçe yönetimi, bütçenin azalacağını direkt olarak dile getirdi” diyen Sabovic, “Pandemi süreci öncesinde yeni yönetime kalan enkaz zaten verebileceği tüm zararı vermiş gibi gözüküyordu. Bu sebeple mantık da artık tamamen, ‘Bütçede azalmaya gidilmeli’ diyor. Ufukta gözüken karara verilebilecek her türlü negatif tepki, ucu açık ve anlamsız kalacaktır. Çoğu takım yabancılarıyla yollarını ayırırken, futbol şubesinden dolayı basketbola yatırım yapacak gücü dahi bulamazken, şubenin birkaç sezon nadasa yatırılması kötü karşılanmamalı.” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu günlere tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiğini belirten Sabovic, şöyle devam etti: “Böylesine istikrarlı bir yapı kurulmuşken yakın ve orta vadede problemler yaşanabilir tabii ki. Yine de bu, ‘Final Four’a kalınabilir’ veya ‘Final Four’a kalınamaz’ gibi net yorumların yapılabileceğini işaret etmez. Fakat Gherardini’nin 2 yıl daha kulüpte kalacak olması gelecek adına en büyük umut ışığı. ‘Fenerbahçe Beko’nun kalbi söküldü ama beyni kaldı’ demek yanlış olmaz.”

“ANSİKLOPEDİLER YAZILSA EKSİK KALIR”

Sabovic ile Fenerbahçe ve Obradovic’in ayrılma hikayesini konuştuktan sonra lafı koçun efsane kariyerine ve başarılarına getiriyoruz… Sabovic, “Obradovic hakkında ansiklopediler yazılsa, yetersiz kalır” derken kariyerini şöyle özetledi: “Kendisine ait tek bir cümle bile onu özetleyebilir belki de; ‘Kazansan da, kaybetsen de ertesi sabah çalışmalısın.’ Obradovic’i kelimelerle anlatmaya çalışmak hakikaten onun ifade ettiği anlamı aktarmak adına yetersiz kalacaktır. Yine de elde edilebilecek her türlü başarıyı yaşamış ve buna rağmen hem ‘aç’ hem de ‘mütevazı’ kalmayı başarmış bir isim. Geçmişte gerçekleştirdiğim bir canlı yayında Obradovic için bir ifade kullanmıştım; “Mitolojide basketbolun bir tanrısı olsaydı, bu kesinlikle Obradovic olurdu” diye. Her defasında, senelerce sayısız kupa kazandığı Fenerbahçe’den ayrılış şekli sonrasında da bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Neden bu kadar sevildiğine dair soruya da yine koçun ağzından yanıt vereceğim: ‘Hangi işi yapıyor olursanız olun, o işe dair her şeyi bildiğinizi zannettiğiniz gün kariyeriniz sona ermiştir.’

Obradovic kimdir?

Zelimir “Zeljko” Obradovic, 9 Mart 1960 tarihinde Cacak Sırbistan'da doğdu. Aynı zamanda eski profesyonel basketbolcu olan teknik adam, beş farklı kulüp ile dokuz EuroLeague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak kabul ediliyor.

Basketbol oyunculuğu kariyerine Borac Cacak'da başladı. Yugoslavya'da en iyi oyun kuruculardan biri olarak bilinen Obradovic, 1988 Olimpiyat Basketbol Turnuvası'nda ve 1990 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda altın madalya ve gümüş madalya elde etti. Yugoslav millî basketbol takımının üyesi olan Obradovic, iki yıl kesintinin ardından Partizan takımında hem oynamaya devam etti hem de KK Partizan gençlik takımını çalıştırdı. Obradovic, 1991 yılında basket oynamayı bıraktı ve KK Partizan kulübünde koçluk yapmaya başladı.

1992 yılında Partizan ile İstanbul'da EuroLeague şampiyonluğu kazanan Obradovic, 2018 yılı itibarıyla dokuz kez Euroleague'i kazanma başarısı elde etti. 1994 yılında Badalona ve 1995 yılında Real Madrid Basketbol Takımıyla EuroLeague'i kazandı. 1999-2012 yılları arasında çalıştırdığı Panathinaikos Basketbol takımıyla beş kez Euroleague şampiyonu, 11 kez Yunan Ligi şampiyonu olarak rekor kırdı. 2007 ve 2011'de Avrupa'da yılın koçu seçilen Obradovic, 1997'de Yugoslavya millî takımını Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon yaptı, 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ise üçüncülük kazandı. 2013 yılında Fenerbahçe'ye geldi ve takım tarihinde en parlak dönemi yaşamaya başladı.

Fenerbahçe, EuroLeague'de İlk Final Four, ilk final, ilk şampiyonluk ve dört kere üst üste Final Four oynama başarısını Obradovic döneminde yakaladı. 2015 yılında Euroleague play-offlarında tarihinde ilk kez Final Four’a kaldı. Madrid'deki Final Four’da Fenerbahçe dördüncülük elde etti. Fenerbahçe ile Euroleague şampiyonluğu kazanan ilk Türk takımı oldu ve Türk Basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 23 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe, Obradovic'in bir sene takım çalıştırmama kararı almasından dolayı takımdan ayrıldığını açıkladı.