Haftalık Bağımsız Gazete 05 Temmuz 2019
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E Spor Yaz Ligi’nde büyük heyecan

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nde 1907 Fenerbahçe Espor liderliğe oynarken, bir diğer Kadıköy takımı olan Dark Passage için işler iyi gitmiyor

E Spor Yaz Ligi’nde büyük heyecan
Alper Kaan YURDAKUL

Tüm dünyadan internet bağlantısı aracılığıyla oynanabilen, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışlarla büyük organizasyonların düzenlendiği yeni bir dijital spor alanı olan e-spor, tüm Türkiye’de yaygınlaşırken, en prestijli liglerden olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde iki Kadıköy takımı bulunuyor.

FENERBAHÇE BAŞARIYA DOYMUYOR”

Kıran kırana geçen kış sezonunda şampiyonluğu 1907 Fenerbahçe Espor üstlenmiş, ligdeki diğer Kadıköy takımı Dark Passage 6.lıkla yetinmişti.

Fenerbahçe yaz sezonuna da hızlı başlarken 6 galibiyet 2 mağlubiyetle Royal Youth’un ardından 2. sırada yer alıyor. Dark Passage için ise işler pekiyi gitmiyor. Bu sezon 8 maça çıkan ekip yalnızca 2 galibiyet alırken ligde sonuncu durumda.

Etiketler; #dark passage #fenerbahçe #espor
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