DÜNYANIN DERBİSİ-9

Tarih boyunca İspanyollar tarafından pek sevilmeyen Bask bölgesi için futbol önemli bir unsurdur. Çünkü dayanışma, birliktelik ve faşist Franco'ya karşı direnişin simgesi olan Bask'ın iki takımı bu derbide bir araya geliyor.

Dünyanın Derbisi köşesinde bu hafta, Bask derbisi olan Real Sociedad - Atletic Bilbao rekabetini ele alacağız. Bu karşılaşma, bir çok derbinin aksine dostluk ve dayanışma içerisinde tarihte yerini alıyor. Bask bölgesinin San Sebastian şehrinin temsilcisi Sociedad ile Bilbao şehrinin takımı Atletic Bilbao'nun karşılaşması 7 Nisan Çarşamba günü 22.00'da oynanacak.



Futbol tarihine Atletic Club olarak adım atan, şimdiki adı Atletic Bilbao olan kırmızı beyazlı ekip ile Real Sociedad ilk olarak 1929 yılının 10 Şubat günü, İspanya Ligi’nin başladığı hafta karşılaştı. İlk karşılaşmada Real Sociedad’lı Bienzobas ve Athletic Club’lı Bergareche’nin karşılıklı golleri ile beraber kalıyordu iki Bask kulübü.

1931’de Cumhuriyetçilerin iktidara gelmesinin ardından Bask bölgesi özerkliğini ilan eder ve iç savaşın başlayacağı 1936’ya kadar iki takım arasında sportif bir rekabet yaşanır. İç savaşın Cumhuriyetçilerin yenilgisiyle sonuçlanması ve ardından Franco’nun iktidarı ele geçirmesiyle Bask bölgesi özerkliğini kaybederken, bölge halkının üzerine ciddi bir baskı oluşur. Bir araya gelmeleri bile yasaklanan bölge halkı için yılda iki defa oynanan bu derbi birleşmek, bir araya gelmek anlamını taşıyordu. Franco iktidarının Bask bölgesinin özerkliğini iptal etmesine karşılık bu iki takımın taraftarları dayanışma göstererek karşı çıkmakta, bir çok kez polis ile de karşı karşıya gelmekteydi. O dönemde yan yana gelmeleri yasaklanan Bask bölgesinin takımları için ligde karşılaşmak hem bir araya gelmek hem de birlikteliklerini tekrar belirtme anlamına geliyordu.

KAPTAN GÖZALTINA ALINDI KULÜPLER VAZGEÇMEDİ

20 Kasım 1975'de Franco'nun ölümünün ardından 5 Aralık 1976’da oynanan derbi, Bask halkı için efsane olur ve unutulmazlar arasına girer. Bu aynı zamanda bir futbol karşılaşmasının da ötesine geçerek bir bölgenin yeniden bayrağı ile bir araya gelmesi anlamını taşıyordu. Derbide Sociedad ve Bilbao'nun kaptanları, sahaya Bask bayrağı ile çıkması tüm tribünleri ateşler ve o zamana kadar söylenmesi yasak olan Bask Milli Marşı stadyumdaki bütün taraftarlarca söylenir. Maçtan sonra kaptanların Bask bayrağı taşıması fikrini ortaya atan Sociedadlı Josean Uranga gözaltına alınmış olsa da bu olay Özerk bölgelerin bayraklarının kullanılmasının yasak olduğu İspanya’da bir dönüm noktası haline gelmiştir. Bu maçın ardından iki takımın stadyumunda da günümüze kadar Bask bayrağı hiç indirilmemiş ve asılı kalmaya devam etmiştir.

Elbette bu kararlılık Katalan takımı Barcelona takımının da cesaretlenmesini sağlamış ve Katalan bayrağı da Barcelona stadı olan Nou Camp'ın baş köşesinde yerini almıştı.

BASK ÖZERKLİĞİNİ İLAN ETTİ

Tarih 1978 yılını gösterdiğinde, Bask bölgesi tekrar özerkliğini ilan etmiş, iki takım taraftarları birlikte bu kararı kutlamıştı. Belki de futbol kariyerleri olarak adlarını tarihin önemli yerlerinde göremediğimiz bu iki kulüp, birçok derbinin aksine dostluk, barış ve ortak hareket etme özelliğini içerisinde barındırıyor.

Ezeli rekabetin gerçek anlamda ebedi dostluğa dönüştüğü bu derbide, alt liglere hiç düşmeyen Bilbao'nun aksine alt liglere düşme tecrübesi yaşayan Sociedad'ın kötü gidişatına Bilbaolu taraftarlar her zaman üzülmüş, dostlarıyla sezon içerisinde tribünde bir araya gelememe korkusunu yaşamıştır.

Ayrıca, Bilbao şehrinin takımı Athletic Bilbao, kurulduğu günden bu yana Bask bölgesinden olmayan futbolculara kadrosunda yer vermez. San Sebastian şehrinin temsilcisi Real Sociedad'da ise böyle bir tutum görülmez.

"Futboldan keyif almam ama tatlıyı çok severim" diyenler için de küçük bir not düşelim; son yıllarda oldukça popüler olan San Sebastian Cheesecake'in ülkemize geliş hikayesi, Real Sociedad takımının şehri olan San Sebastian’da bulunan La Viña isimli cafede ortaya çıkmıştır.