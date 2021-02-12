Dünyanın Derbisi- 5

Her hafta hazırladığımız derbi köşesinde bu hafta İtalya'nın güneyinde bulunan Napoli'nin, kendilerine 'Colerosi' (Kolera hastaları) diyen Juventus'lu taraftarlarına karşı Maradona ile kazandığı başarıyı hatırlayacağız. İki ezeli rakibin karşılaşması 13 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Napoli'de San Paolo Stadyumu'nda oynanacak.

Napoli, 21 Aralık 1926’da kurulduktan sadece birkaç ay sonra Juventus ile ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Napoli, Juventus karşısında 3-0'lık skorla sahadan boynu bükük ayrılmıştı. Bu aynı zamanda Juventus için tarihininde 10 yıl sonra 2. şampiyonluğunu ilan ettiği sezon olmuştu.

İtalya'da Napoli gibi güney takımlarının kuruluş amacı futbolu İtalya’nın bütün sokaklarına yaymaktı. İki takım arasındaki rekabet aynı zamanda kuzey ekibi olan Juventus taraftarlarının yoksul Napoli kenti için 'pis' ve 'Kolera hastaları' demesi nedeniyle de sınıfsal bir çatışma anlamına geliyordu. Juventus, İtalya'nın ün salmış mafya yöneticileri ile daima zirveye oynamayı başarıyordu.

Fakat bu rekabet 1980’lerde, Napoli’nin yükselişiyle etkisini arttırmış, Diego Armando Maradona'nın Napoli'ye gelişi ile de zirve yapmıştı.

“YIKA ONLARI VEZÜV”

Barcelona'da istenileni veremeyen Diego, sürpriz sayılabilecek bir transfer ile Napoli'nin yolunu tutmuştu. Napoli taraftarı, stadyumda düzenlenen karşılama törenine akın etmiş, Maradona'nın ayak oyunlarındaki zerafetini canlı izlemenin mutluluğuna kapılmıştı.

Juventus taraftarları, Vezüv Yanardağı’nın alevleriyle yıkansalar iyi olur diyor, tezahüratlarında ise Napoliler için “Yıka onları Vezüv, onları ateşinle yıka” diye haykırıyorlardı.

Bu duruma Maradona, kariyerindeki en güzel gollerden biriyle karşılık veriyor ve attığı son derece enfes frikik, Juventus’u alaşağı ediyordu. 1986 yılında şehrin 'pis' çocukları, mafya baronlarının elinden zirveyi alıyor, İtalya lig kupasını güney şehri Napoli'ye getiriyordu.

Napoli’nin Maradona ile o beş yıllık dönemdeki başarıları Güney İtalya’yı tekrar ‘Çizme’ye dahil ediyordu. Artık güney sadece yolsuzluk, kanunsuzluk ve işsizlikle anılmazken kuzeyliler de ırkçı söylemlerini ve komplekslerini geçici de olsa bir kenara bırakmıştı.

Eşitsizliğin, nefretin, ihmalin ‘köylülüğün’ rövanşı alınmıştı. Napoli; Milan, Torino ve Cenova gibi şehirlerden bir eksiğinin olmadığını göstermiş, Kuzey İtalya’nın hegemonyasını yıkmıştı.

MARADONA'YI YEDİKLERİ GOLLE ANDILAR

Kuzey kenti Torino sakinlerinden sonra futbol takımıyla buluşan Napoli halkı, Maradona’nın onlara kazandırdığı 2 lig kupasının ardından bir daha bu başarıya ulaşamadı. Napoli, bir çok kez bu ünvana yaklaşsa da Juventus’un önüne geçmeyi bir türlü başaramadı.

Maradona, Napoli taraftarları için bir kahraman, Juventus taraftarları için ise onu izlemek adına büyük bir şanstı. 1986-87 sezonunda Maradona’nın Juventus’u alt ettiği karşılaşmada kısa mesafeden inanılmaz vuruşu, en güzel gollerinden biri olarak tarihe geçti. Juventus kulübü de Maradona’yı ölümünden sonra kendilerine attığı bu gol ile sosyal medya hesaplarından andı.