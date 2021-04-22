Dünyanın Derbisi-11

Bu hafta tarihin en eski derbilerinden birini mercek altına alırken, İngiltere’nin en kanlı iç savaşlarından birine de tanıklık edeceğiz. ‘Güller Savaşı’ olarak adlandırılan bu rekabette William Shakespeare de karşımıza çıkacak…

Dünya futbolu küresel bir hal almasının ardından, yıldız oyuncuların rekabetlerine gözünü çevirmiş, derbilerin hikayeleri yerine ise takımların form durumlarına kendini endekslemişti. Tarihi derbi olmasına rağmen ligde zirve yarışında olmayan takımlar her geçen gün geri planda kalmaktaydı. İşte bu hafta geri planda kalmış, ancak tarihi 1455’e kadar uzanan Leeds United – Manchester United derbisini ele alacağız.

İngiliz tarihinde, Lancaster ve York hanedanları arasında gerçekleşen iç savaş (1455-85) “Güller Savaşı” adıyla anıldı. Bunun sebebi ise aile armalarında bulunan rozetlerdi. York hanedanının arması beyaz gül (Leeds United), Lancaster hanedanının arması ise kırmızı güldü (Manchester United).

30 YIL SÜREN EN KANLI İÇ SAVAŞ

1422’de VI. Henry, babası V. Henry’nin yerine gelerek 9 aylıkken İngiltere Kralı oldu. Henry, 1445’te soylu olan Margaret of Anjou ile evlendi. Hırsı ve politik idareciliği, VI. Henry’i gölgede bırakmaya yetiyordu. Kralın sarayında her şey dört dörtlük değildi. Kralın siyasete ilgisi neredeyse hiç yoktu ve zayıf bir yöneticiydi. Bu durum, ülkede yaygın bir kanunsuzluk durumuna neden oldu ve gözünü iktidar bürümüş soyluların, kralın arkasından komplo ve türlü entrikalar çevirmelerine neden oldu.

1450’de kent içerisinde Jack Cade komutasında ayaklanmalar oldu. Kral Henry’ye ‘Kent Halkının Şikayetleri’ adında bir talep listesi gönderdiler, taleplerin içerisinde İrlanda’daki York Dükü Richard’ın İngiltere’ye geri çağrılması da vardı. Henry, hiçbir zaman Cade’in isteklerini kabul etmedi. Birkaç çatışmadan sonra Henry, Cade’in isyanını bastırdı. Jack Cade tutuklu bulunduğu sırada ağır yaralanmasından dolayı ölmüştü. Bu rekabet, 30 yıl ve 3 nesil boyunca Yorklar ve Lancasterlar arasında sürecek savaşa sahne hazırlamıştı.

İngiltere’nin en kanlı iç savaşı olarak tarihe geçen Güller Savaşı, 30 yılın ardından yeni bir hanedan kurulmasıyla sona ermişti.

Ayrıca, dünyanın en iyi yazarı olarak gösterilen William Shakespeare, VI. Henry adlı eseriyle kral Henry dönemini üçleme olarak kaleme alır. Shakespeare'in, İngiltere'deki siyasi karışıklıklar ve ayrılıkların başladığı VI. Henry dönemini ele aldığı oyunların ilk bölümüdür bu. Üç bölüm süren oyunların kahramanı VI. Henry, Shakespeare’in ilk kaleme aldığı eserlerinden biri olarak gösteriliyor.

YAKIN TARİHTEN NOTLAR

İlk olarak 20 Ocak 1923’te resmi olarak karşı karşıya gelen bu iki kulübün kökleri, hanedanlarının renklerini sahiplenmeleri nedeniyle Güller Savaşı olarak anılmaya devam ediyor.

Geçmişte, iki kulüp arasındaki rekabet, Old Trafford ve Elland Road'da sahadaki aksiyonun ötesine geçti. Düşmanlık yıllar geçtikçe daha yoğun hale geldi ve 1970'lerde, İngiliz futbolu holiganlığının zirveye ulaştığı dönemde, İngiltere'deki en kötü şöhretli holigan şirketlerinden ikisi olan Leeds United Service Crew ile Manchester United'ın Kızıl Ordusu arasındaki kavgalar “İngiliz futbolundaki en şiddetli çatışmalardan” olarak tanımlandı. 2010 yılında Manchester’ın başındaki Sir Alex Ferguson, iki kulüp toplantısından önce, “Elektrikli bir atmosfere sahip, fantastik, ateşli olaylar” olarak nitelendirmişti bu karşılaşmayı. Rekabet ayrıca The Daily Telegraph tarafından “İngiliz futbolunun en yoğun ve açıklanamaz rekabeti” olarak gösteriliyor.

Leeds United FC - Manchester United rekabeti 25 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Leeds ekibi 45 puanla ligde 10. sırada bulunurken, takımın eski golcüsü, son iki yıldır da teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær’in öğrencileri 63 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Futbolun ‘deli’ lakabı ile tanınan Leeds’in hocası Bielsa, geçtiğimiz hafta Manchester City karşılaşmasından 2-1’lik skorla hem de 10 kişi kalmasına rağmen galip gelmeyi bilmişti. İyi bir pazar günü aktivitesi olacak tarihi derbiye Bielsa ve Ole Gunnar Solskjær’in hamleleri damga vuracaktır…