Dünyada spor durdu, Türkiye’de seyircisiz devam!

Korona virüsü, Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılırken Avrupa’da ve dünya genelinde futboldan basketbola, tenisten araba yarışlarına kadar neredeyse tüm yarışlar ertelendi. Türkiye’de ise federasyon seyircisiz oynama kararında ısrarcı!

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart’ta pandemi (salgın) olarak sınıflandırdığı korona virüsünün etkilediği alanlardan biri de spor. Neredeyse tüm profesyonel ligler ertelendi, Türkiye’de ise futbol, basketbol, voleybol, hentbol müsabakalarının seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

Trabzonspor’un oyuncusu John Obi Mikel, “Hayatta, futboldan önemli şeyler var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Böylesine kritik bir zamanda herkes ailesi ve sevdikleriyle birlikte evinde olmalı. Sezon iptal edilmeli.” derken Galatasaray forveti Radamel Falcao da John Obi Mikel’in açıklamasına destek verdi: "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli." Fernando Muslera, Fatih Terim, Selçuk Şahin, Yekta Kurtuluş gibi birçok futbolcu ve teknik direktör karara destek verirken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir "Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Spor Kulübünden yapılan açıklamada “Liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumların dikkatine arz ederiz” denilmişti.

Alınan karar gereği alt liglerde de müsabakalar devam ediyor. Kadıköy kulüplerinin de yer aldığı 2. amatör liglerde maçlar tüm hızıyla devam ederken, teknik sorumlular ve futbolcular tedirgin.

“HİÇBİR DEZENFEKTE UYGULAMASI YOK”

Kadıköy takımlarından Koşuyoluspor teknik sorumlusu Ali İlhan Sunar, federasyonun sadece seyircisiz oynama kuralı uyguladığını, dezenfekte uygulamalarının yapılmadığını söylerken, “Hiçbir değişiklik yok. En azından biz bir dezenfekte, hijyen çalışması yapıldığını görmedik. Bu konuda tedirgin olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama federasyon çıkın oynayın diyor ve maçlar oynanıyor. Futbolcular da şikayetçi bu konudan. Maçlara şu anda yönetim dışında seyirci alınmasa da bir risk var.” dedi.

Erenköyspor teknik sorumlusu Bahtiyar Bayar ise aslında oynamak istediklerini ancak gerekli tedbirlerin alınmadığını yineliyor: “Bizim durumumuz aslında farklı. Bir kere iptal edilirse daha sonra seneye oynatacağınız bir lig değil. Ancak bunun yanında elbette tüm önlemlerin alınması gerekiyor. Fakat hiçbir önlem alınmıyor. Bir hafta önce, iki hafta önce nasıl oynuyorsak aynı devam ediyor. Oynadığımız sahalarda, statlarda hiçbir ek dezenfekte, hijyen uygulaması yapılmıyor.”

EURO 2020 SENEYE YAPILACAK

Türkiye’de durum böyleyken Avrupa’da ve dünya genelinde tüm ligler ve büyük turnuvalar ertelenmiş durumda. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA) 12 farklı şehirde oynanması planlanan EURO 2020’yi 2021’e erteledi. EURO 2020 turnuvasının finalleri 11 Haziran 2021 ve 11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacak.

Güney Amerika’nın en büyük futbol turnuvası Copa America da aynı şekilde 2021 yazına ertelendi. Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima’nın korona virüsüne yakalandığı açıklanırken, Olimpiyatlar için henüz karar alınmış değil.

Ertelenen liglerin sonuncusu ise İngiltere Premier Lig oldu. Premier Lig’den yapılan açıklamada maçların 4 Nisan’da yeniden başlayacağı duyurulurken, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta ve Chelsea futbolcusu Callum Hudson-Odoi'nin virüs kapmış olması örnek gösterildi. Arteta, çıkan sonucun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylerken, Chelsea takımı ve teknik heyeti de karantinaya alındı. Leicester City’nin üç futbolcusu da hala karantinada.

İngiltere’nin yanı sıra korona virüsünün en etkili olduğu İtalya’da Serie A, İspanya’da La Liga Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga liglerinde oynanacak karşılaşmalar ertelendi. Juventus’da Daniele Rugani’nin testi pozitif çıkmış, ardından tüm takım karantinaya alınmıştı. Daha sonra takım arkadaşı Blaise Matuidi’nin korona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıklandı. Real Madrid’in ise hem futbol hem de basketbol takımı karantinaya alındı. Alman kulüp Hannover 96, Timo Hübers'in ardından Jannes Horn ve ismi açıklanmayan bir başka oyuncuda da korona virüsü tespit edildiğini açıkladı. İnter Kulübü, sportif faaliyetlerini durdurdu. Flamengo, Jorge Jesus’un korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Avrupa’nın en büyük beş ligiyle birlikte Portekiz Futbol Federasyonu, Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu da tüm liglerin 3 Nisan tarihine kadar askıya alındığını duyurdu. Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonları da tüm profesyonel liglerin 10 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı. Avrupa’nın takımlar klasmanında en büyük futbol organizasyonlar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de ileri bir tarihe ertelendi.

NBA VE FORMULA 1 DE ERTELENDİ

Korona virüsü salgını nedeniyle sadece futbol müsabakaları değil diğer branşlar da etkilendi. ABD'de Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nden (NBA) sonra Ulusal Hokey Ligi (NFL) de tüm maçları süresiz erteleme kararı aldı. Ulusal Beyzbol Ligi (MBL) maçları da iki hafta ertelendi. Basketbolcu Rudy Gobert’in ardından takım arkadaşı Donovan Mitchell’in de korona virüsü testi pozitif çıkmıştı. İlk vakaların ardından dört Brooklyn Nets oyuncusunda da virüse rastlandı.

Avrupa’nın basketbol turnuvası EuroLeague’de ikinci bir karara kadar tüm maçlar ertelenirken, Türkiye Basketbol Ligi’ndeki maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Karar sonrası Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin, "Kimseye herhangi bir saygısızlık yapmak istemiyorum ama dünyadaki tüm ligler iptal edilmişken, Basketbol Süper Ligi'nin neden devam ettirildiğini anlamıyorum” dedi. Teniste Miami Açık, Monte-Carlo Masters, Barselona Açık ve Macaristan Açık gibi turnuvalar oynanmayacak. Formula 1 araba yarışları Avustralya Grand Prix, Bahreyn ve Vietnam’daki yarışlar da iptal edildi.