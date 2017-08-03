Dünyada ilk 8’de

Yelkende Laser 4.7 Dünya Şampiyonası sona erdi. İlayda Veziroğlu Dünyada ilk 8’e girmeyi başardı

16-24 Temmuz tarihlerinde Belçika’nın Nieuwpoort şehrinde düzenlenen 2017 Laser 4.7 Gençler Dünya Şampiyonası’nda, Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü’nün Milli sporcusu İlayda Veziroğlu, Dünya 8.si oldu

30 ülkeden 115 sporcunun katıldığı Laser 4.7 Kızlar Sınıfında Dünya 8.liği elde etme başarısı gösteren İlayda Veziroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “

16-24 Temmuz 2017 tarihlerinde Nieuwpoort/Belcika'da gerçekleşen Laser 4.7 Gençler Dünya Şampiyonası'nı 8.cilikle bitirdim. Beni destekleyen aileme, antrenörlerime ve Fenerbahçe Doğuş'a ve Türkiye Yelken Federasyonu'na çok teşekkür ederim” dedi.