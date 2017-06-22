Dünya Şampiyonluğu için yarışacak

Kadıköylü öğrenci Mustafa Onur Sadıkoğlu Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası’nda şampiyonluk için yarışacak

Fenerbahçe Spor Kulübü atletizm sporcusu ve Fenerbahçe Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Onur Sadıkoğlu, yıldızlar kategorisinde 60 metrede 6.91m/sn’lik derecesi ile Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Başarılı sporcu Fransa’da Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası’nda şampiyonluk için yarışacak.

3 YILDA ÖNEMLİ BAŞARI

1999 doğumlu Mustafa Onur Sadıkoğlu Kadıköy’de yaşıyor. 3 yıl önce Fenerbahçe Anadolu Lisesi’nde lise öğrenimine başladı. O yıllarda da beden öğretmenlerinin de önerisiyle atletizm sporuna başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde atletizm branşında spor yaşamını sürdürüyor. Derslerinin de gayet iyi olduğunu belirten genç sporcu, “Çok eskiden futbol oynuyordum. Atletizme aslında çok geç başladım. Normalde atletizmde iyi bir konuma gelmek için 6-7 yaşından beri yapıyor olmanız lazım. Fiziğinizin oturması lazım. Ama ben başladığımda 14 yaşındaydım. Lise ikinci sınıfa gidiyordum. Bu konuma kolay gelmedim” dedi.

1 GÜN DİNLENME 6 GÜN ANTRENMAN

Atletizme başladığı yıllarda katıldığı ilk yarışmasını hiç unutamadığını, bu yarışmada 6. olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, “Hiç unutmam 6. olmuştum. Bu beni çok daha hırslandırdı. Önce kendimi bir şey zannediyordum ama sonra aslında bir şey olmadığımı anladım. Bunu anlamakla beraber çok çok çalışmaya devam etmem gerektiğini anladım. En son buralara kadar geldim” dedi.

Mustafa Onur Sadıkoğlu çok sevdiğini söylediği atletizmde başarılı olmak için her gün koşuyor. Haftada 6 kez antrenman yapıyor. Sporun yaşamında önemli bir yer tuttuğunu, atletizm ve sporla ilgilenmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen başarılı sporcu, “Dersleri bile etkileyebiliyor bazen. Belki daha iyi bir sonuç alabilirdim üniversite sınavından ama ben sporu seçtim. Çünkü mutlu olduğum şey spor ve atletizm” derken okul yaşamında da başarılı olmak için çok çalıştığını uçak mühendisi olmayı istediğini belirtti.

DÜZENLİ YAŞAM ÖNEMLİ

Genç sporcu başarısında kuşkusuz çok çalışmanın ve başarıyı istemenin yanı sıra aile desteğinin ve düzenli bir yaşam sürmenin önemini de vurguladı. Annesi, babası ve iki kardeşinin yardımı ve yanında olmalarının önemini vurgularken beslenmeden uyku düzenine kadar düzenli bir yaşam sürmeye dikkat ettiğini anlattı.

Başarılı sporcu, “Yaşamımda en önce beslenmeye dikkat ederim. Beslenme önemli bir faktör herkes için. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Sadece Pazar günleri dinlenme oluyor. Sabah sağlam bir kahvaltı, standart bir kahvaltı aslında abur cuburdan uzak duruyoruz. Bal, zeytin, peynir, yumurta vs. Derslerime de zaman ayırmalıyım. Çünkü genelde sporcu olanlar beden eğitimi bölümünü seçer ama ben mühendislik bölümü okumak istiyorum sporun yanında” dedi.

BU DEFA ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Dünya birinciliği için yarışacağı Fransa’nın Nice kentinde düzenlenecek olan Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası genç sporcunun ilk uluslararası yarışması değil. “Daha önce Balkan Şampiyonası’na katıldım. Bir önceki Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası’nda Dünya 4. sü oldum. Üçüncüsü Fenerbahçe Spor Kulübü olarak katıldığım Valensiya’da düzenlenen Şampiyonlar Ligiydi. Avrupa ikincisi olduk” diyen Sadıkoğlu, Dünya Şampiyonası’ndaki rakiplerinin çoğunu tanıdığını belirterek, mevcut dereceleriyle yarışmanın favorileri arasında olduğunu söyledi.

OLİMPİYATTA YARIŞMAK

Sadıkoğlu, “Amacım olimpiyata katılmak, orada ülkemi başarıyla temsil etmek. 2020 Olimpiyatlarına katılmayı çok isterdim. 2020 için yol gözüktü şu an” şeklinde konuştu.

Öğrencisinin başarısının kendilerini gururlandırdığını, mutlu ettiğini söyleyen Fenerbahçe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Bengli, “Öğretmenlerin amacı öğrencilere sadece bilgi yüklemek değildir. Her öğrenci ayrı bir yetenek. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin yetenek ve kapasitelerini tespit ediyor, başarıya hazırlıyorlar. Mustafa çok başarılı bir öğrencimiz. Aynı zamanda çok mütevazı. Bize, Kadıköyümüze Türkiye birinciliğini getirdi. Dünya birinciliği için onu Fransa’ya göndereceğiz. Ona çok güveniyoruz, inanıyoruz. Kendisi de kapasitesini biliyor. Mutlaka iyi bir dereceyle döneceğinden eminiz” şeklinde konuştu.