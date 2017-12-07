Haftalık Bağımsız Gazete 08 Aralık 2017
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Drone şampiyonası sona erdi

İlk etabı Kadıköy Caddebostan sahilinde yapılan Türkiye Drone Şampiyonası, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen final etabı ile tamamlandı

Drone şampiyonası sona erdi
Orhan Müftüoğlu

Türkiye’de ilk kez resmi statüde İstanbul’da başlayan Türkiye Drone Şampiyonası, 3 Aralık Pazar günü Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde gerçekleşen final etabı ile sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı ve Drone Yarışçıları Derneği işbirliğinde düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası final etabında 65 lisanslı pilot yarıştı. Yüzlerce sporseverin yakından takip ettiği şampiyonanın ilk etabı Kadıköy Cadedebostan sahilinde ikinci etabı ise Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapıldı.

Gün boyu devam eden yarışlar sonucu, Buğra Kaan Kabakçı birinciliği elde ederken, Berat Özdemir ikinci, Dennis Riesbeck üçüncü, Berkcan Hacımusalar dördüncü, Burak Altınparmak beşinci oldu. Ayrıca yarışlarda dereceye giren pilotlarla ilk kez kurulacak Türkiye A Milli Drone Takımı, Avrupa’da düzenlenecek yarışlarda ülkemizi temsil edecek.   

Etiketler; #caddebostan #drone
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