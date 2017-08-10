Dinamo sezonu kupayla kapattı

Kadıköy’de basketbolun Dinamo’su sezonu ikincilik kupasıyla tamamladı

İstanbul Büyük Erkekler Ligi(İBEL) ve BC Cup’ta geçtiğimiz sezon başarıyla mücadele eden Dinamo Spor Basketbol Kulübü A takımı oldukça yoğun tempoyla geçen sezonu, kupayla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. TBF Büyük Erkekler Ligi’nde finalde güçlü rakibi Çağdaşlar’a kaybeden Dinamo Basket, bu turnuvada ikinci olarak bu zamana kadarki en iyi derecesini elde etti.

GRUPLARA MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Geçen sezon Bilfen, Kurtköy Yıldızları, Modaspor, Tek Yıldız, Modafen, Elit Akademi, Bayraktar Pendik ve son şampiyon Bostancı’yla birlikte C Grubu’nda yer alan Dinamo 8 maçta 7 galibiyet alarak gurubunu birinci sırada tamamladı ve Final Grubu’na yükselme başarısı gösterdi.

Dinamo Basket ikinci haftada Caferğa Spor Salonu’nda oynanan Bostancı maçında 22-5’lik üçüncü çeyrek performansıyla muhteşem bir geri dönüşe imza atarak grubun ilk sürprizini gerçekleştirdi. İki hafta sonra şampiyonluk adaylarından Bilfen’i de 82-57’lik skorla geçip grup liderliği yolunda büyük avantaj sağladı. Yedinci haftada oynanan ve çekişmeli geçen Tek Yıldız maçında, Soykut Dilek’in son saniye basketiyle 61-60 galip gelerek grup liderliğini garantiledi. Prestij maçında Modaspor karşısında alınan mağlubiyet ise sezonun ilk yenilgisi olarak kayda geçti.

FİNAL GRUBU

Final Grubu’nda Modaspor, Olimpiakent, Bakırköy Belediyesi, Şişli ve Çağdaşlar ile mücadele eden Dinamo Basket 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 2. olarak yarı final oynamaya hak kazandı.

İlk hafta karşılaşmasında rakip, sezonun tek yenilgisini tattıran Modaspor’du. Baştan sona üstün oyun disiplininden kopmayan Dinamo bu defa Kadıköy derbisinden 61-43 galip ayrılmasını bildi.

İkinci haftada Şişli karşısında ilk yarı skor üretmekte zorlansa da yine üçüncü çeyrekte geri dönüp bu engeli de 55-45 ile aşmayı başardı. Bakırköy Belediyesi ve Olimpikent karşısında zorlanmadan kazanan Dinamo bu sonuçların ardından yarı finali garantiledi. Grup liderliği karşısında Çağdaşlar karşısında mağlup olan Dinamo grup ikincisi olarak Topkapı Gençlik ile eşleşti.

YARI FİNAL VE FİNAL SERİLERİ

İki maç üzeriden toplam averaja bakılan seride ilk maçta 90-59 kazanan Dinamo büyük bir avantaj elde etti. Özellikle dış atışlarda büyük bir isabet oranı sağlayan Dinamo bu sezonun en yüksek skoruna da erişmiş oldu. Skorun avantajıyla ikinci maça çıkan Dinamo sahadan 57-45 mağlup ayrılsa da finale çıkan taraf oldu.

Finalde rakip daha önce karşılaşılan Çağdaşlar’dı. İlk maçta özellikle ilk üç çeyrek başa baş bir mücadele ortaya koyan Dinamo son çeyrekte başarılı olamadı ve sahadan 69-52 mağlup ayrıldı. İkinci maçta da son topu değerlendiremeyen Dinamo 66-63 mağlup oldu ve ikincilik kupası ile sezonu tamamladı.