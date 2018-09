“Devlerin arasında bir mahalle takımı…”

Kadıköy’ün en başarılı amatör basketbol kulüplerinden Suadiye Basketbol’un kurucusu Mustafa Çift ile amatör basketbol kulüplerinin sorunlarını konuştuk

20 yıllık tarihi, altyapı liglerinde aldığı başarılar ve çok sayıda lisanslı sporcusuyla adından sıkça bahsettiren Suadiye Basketbol kulübünün, 15 Ağustos’ta başlayacak olan sezona dair hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda dört kategoride alt yapının süper ligi olarak bilinen AA liginde mücadele veren ve Beşiktaş, Anadolu Efes, Fenerbahçe, İTÜ gibi kulüplere meydan okuyan Suadiye ekibinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mustafa Çift ile biraraya geldik. Suadiye Basketbol’u, hedeflerini, sorunlarını ve amatör basketbol kulüplerinin halini ahvalini konuştuk.

EN LİSANSLI KULÜP

Kendinizden ve kulüpten bahseder misiniz?

Suadiye Basketbol Kulübünün kurucusuyum. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanıyım. Aslen beden eğitimi öğretmeniyim. 26 yıllık öğretmenlik kariyerimin sonrasında uzun yıllar Fenerbahçe’de basketbol antrenörlüğü yaptım. 99’da kulübü kurduk. Biz bir aile kulübüyüz, iki oğlum da antrenör. Eşleri okullarımızda koordinatör olarak çalışıyor. Fenerbahçe’den sonra Anadolu Yakası’nda en fazla lisanslı sporcusu olan kulüp biziz.

Şu anda mevcut iki kulübümüz var. Suadiye Basketbol ve Suadiye Spor Kulübü. Suadiye Spor’da voleybol, Suadiye Basket’te basketbol ağırlıklı çalışmalar yapıyoruz.

Anadolu Yakası’nın Fenerbahçe’den sonra en çok lisanslı sporcusu bulunan kulübü olduğunu söylediniz. Kaç tane lisanslı öğrenciniz var?

Evet, bu doğru. 150’si basketbol olmak üzere yaklaşık 200 lisanlı sporcumuz var.

Hangi liglerde mücadele ediyorsunuz?

Alt yapı liglerinde altı takımla mücadele ediyoruz. Uzun yıllardır seçilen bir kulüp olmak için çok mücadele verdik ve olduk. Şu an dört kategoride altyapı liglerinin süper ligi kabul edilen AA liginde oynuyoruz Fenerbahçe, Efes, Beşiktaş, İTÜ gibi takımlar bir de Suadiye Basketbol diye bir mahalle takımı…

“ANTRENMANDA BOŞ SANİYEMİZ GEÇMEZ”

Peki, bu başarının sırrı nedir?

Tamamen çocuklardan toplanan aidatlarla kendi imkânlarıyla yürüyen bir kulübüz. Ben çok hırslı ve çalışkan bir insanım. Biz antrenmanda kendimizi kaybediyoruz. Çok ciddi çalışıyoruz. Antrenmanda boş bir saniyemiz geçmez. Kaldı ki bu başarıyı apartman çocuğu dediğimiz kalburüstü ailelerin çocuklarıyla yapıyoruz. Bir de kırsal alanlara inebilsek inanın o kadar muhteşem çocuklar var ki… Bu ekonomik olaylar yüzünden bu çalışmayı yapamıyoruz.

Transfer dönemi nasıl geçti?

Biz transfer yapan bir kulüp değiliz. Başarı sırlarımızdan bir diğeri de bu. Sporcularımızın yüzde 99’u kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımız. Yani dışarıdan hiç transferimiz yok. Biz bunları başardık. U11 olsun, U12 olsun geçen sene U13 olsun, U18 olsun hepsinde süper ligde oynadık. Bizde şöyle bir şey var: Biz yetiştiriyoruz. Büyük kulüpler nemalanıyor. Neden derseniz 2006 doğumluya kadar oyuncular serbest. Şu anda bizim 2009’lu üç muhteşem çocuğumuz var. Şampiyon olurduk diyorduk Fenerbahçe’ye gittiler. Büyük kulüplerde asla altyapıdan oyuncu çıkmaz. Hepsi bizim gibi kulüplerden çıkmıştır.

“EN BÜYÜK SORUNUMUZ SALON”

Maçlarınızı hangi salonlarda yapıyorsunuz?

Çok fazla sporcumuz olduğu için üç salon kullanıyoruz. Tamamen çocuklardan toplanan aidatlarla kendi imkânlarıyla yürüyen bir kulübüz. En büyük sıkıntımız salon. Suadiye Hacı Mustafa Tarhan Lisesi ana salonumuz, diğer iki salonumuz ise Maltepe’de. Bu okullar Milli Eğitim’in okulları olmasına rağmen çok yüklü miktarda paralar veriyoruz. Salonlar ihaleyle kiralanıyor, çok değişik fiyatlar telaffuz ediliyor. Federasyonu saymıyorum bile.

Federasyon ne parası alıyor?

Almadığı bir kalem yok neredeyse. Federasyonun her şeyi para olmuş. Seçime katılan her başkanın ilk vaadi amatör kulüplerden para almayacağız oluyor ama her gelen yaptı. Bir katılım payı 2400 TL, A Erkekler İstanbul Ligi 7000 TL, Bölgesel Lig’e 750.000 TL teminat istiyorlar. Bunu hangi kulüp kaldırabilir? Artık lisans ücretlerinden de para alıyorlar. Spor kulüpleri sadece spor kulübü değildir bunu görmeliler artık.

“SİSTEM PARA ÜZERİNE KURULMUŞ”

Altyapı dışında bölgesel liglere katılmayı düşünüyor musunuz?

Tabi ki üst liglerde oynamak isteriz ama mevcut şartlarda bu mümkün değil. Yaklaşık bir milyon liranız varsa mümkün tabii. Federasyon sadece teminat olarak 750 bin lira istiyor. Aidatlarla geçinen bir amatör kulübün bunu karşılama imkânı var mı? Biz başarılı bir kulübüz istersek bu liglere çıkabiliriz ama çıkmıyoruz. Çünkü sistem para üzerine kurulmuş. Büyük kulüpler bile sponsor bulamıyor artık biz nasıl bulalım.

Bu konuyla ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Bir sponsor bulduk ve birinci lige çıkmaya karar verdik. Finalde Kuşadası’nda 8 sayı farkla öndeyiz. Maçı kazandık ligi atladık gibi. Bu sırada sponsorluk anlaşmasını çektiğini öğrendim. Önce ağladım sonra oyuncuları yanıma çağırdım. Onlara mağlup olmaları gerektiğini söyledim. Nasıl ya? Falan derken maç başladı. Sürekli zayıf oyuncuları sokuyorum ama onlar da atıyor. Bir türlü geri düşemiyoruz. Çocukları tekrar çağırdım ya mağlup olun ya da ben olay çıkaracağım hükmen mağlup olacağız dedim. Mecbur yenildi çocuklar. Bu ne kadar acı bir şey.

“SPOR KULÜPLERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR”

Spor kulüpleri sadece spor kulübü değil derken neyi kastettiniz?

Ben spor kulüplerini bir spor organizasyonundan ziyade bir sivil toplum örgütü olarak görüyorum. Ben de 300 basketbolcu var. İsterse hiç biri basketbolcu olmasın fakat biz bu çocukların büyüme ve kötü alışkanlıklar edinmeye müsait olduğu zamanlarda onlara sporu tattırıyoruz. Ben Atatürk İlke ve İnkılaplarıyla büyümüş biriyim ve çocukların çok aktif büyümesi gerektiğini düşünüyorum. Spor kulübü olur, resim olur, müzik olur, herhangi bir dernek olur. Siyasi bir dernek bile olur. Yeter ki hayatın içinden bir şeyler kapsın.

“EVRENSEL NORMLARA AYKIRI”

Altyapı liglerinde değişen kurallar camia tarafından tartışılmış biz de bununla ilgili bir haber yapmıştık. Nedir son durum?

Diğer gruplardan kaldırdılar fakat U10 U11 U12’de eski kurallar hala geçerli. Bu liglerde screen, perdeleme, yardıma gelmek yasak. Yani senin bir tane iyi çocuğun varsa o götürüyor. Maç 77-70 bitiyor. 77 sayıyı da aynı çocuk atmış. Bırak o çocuk yardım etmeyi de öğrensin. Yetenek çıkarmak için bunu yaptıklarını söylüyorlar. Peki nerede kaldı takım oyunu? Üçlük yasak. Bırak çocuk üçlük de atsın. Bu kurallar evrensel basketbol normlarıyla ölçüşmeyen kurallar. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli.