Derbide gülen olmadı

Süper Lig’in 6. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de karşılaştı. Derbide karşılıklı birer gol atılırken Kadıköy’den galip çıkmadı

Kadıköy sezonun ilk derbi mücadelesine ev sahipliği yaptı. Sarı lacivertli taraftarlar sabahın ilk saatlerinden itibaren Kadıköy’e akın ederek takımlarını desteklemek için sokakları doldurdu. Akşama kadar devam eden gösterilerin ardından 21.00’de maçın başlama düdüğü çalındı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında evinde ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste 18. maçta evinde siyah beyazlı rakibine mağlup olmamış oldu. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 7’ye yükseltirken siyah beyazlı ekibin puanı ise 11’e yükseldi.

“GOLLER BABEL VE AYEW’DEN”

Karşılaşmaya kontrollü başlayan siyah-beyazlı ekip, fazla etkili olamasa da 40. dakikada Ryan Babel’in uzak mesafeden attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda da savunmada kalan ve hücuma çıkmakta zorlanan Beşiktaş, 71. dakikada Andre Ayew’in fileleri havalandırmasıyla rakibinin 1-1 beraberliği sağlamasını engelleyemedi.

Oğuzhan Özyakup ile Jeremain Lens’in yerine Adem Ljajic ve Cyle Larin’in girmesiyle oyunun kontrolünü eline almaya çalışan Beşiktaş, hücumda çoğalamamanın sıkıntısını yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

HASAN ALİ KALDIRIM, DİREĞİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe’nin sol beki Hasan Ali Kaldırım’ın ilk yarıdaki bir şutu direkten döndü. Karşılaşmanın 35. dakikasında Hasan Ali’nin ceza yayının dışından çektiği sert şutta top üst direkten döndü. Hasan Ali Kaldırım, derbide etkili bir performans ortaya koyarken 71. dakikada Ayew’in attığı golün de pasını verdi.

ERSUN YANAL TEZAHÜRATI

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiminde eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahürat yaptı. İlk 6 haftada 11 puan yitirilen teknik direktör Cocu yönetimindeki performanstan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe’yi 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Yanal’ın ismini maç sonu bağırdı.

FENERBAHÇE’NİN SERİSİ 17 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe’yi deplasmanda son olarak 17 Nisan 2005’te 4-3’lük skorla yenen siyah-beyazlılar, daha sonra ligde 15, Türkiye Kupası’nda ise 2 olmak üzere son 17 maçı da kazanamadı. Bu maçlarda rakibini biri hükmen olmak üzere 10 kez yenen Fenerbahçe, 7 defa da berabere kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı da 1999 yılından beri de iç sahada derbi kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, 1999 yılından bu yana sarı-kırmızılılara karşı Ülker Stadı’nda 22 resmi maçta 15 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

4 MAÇ 9 KART

Derbi mücadelesinin 87. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin, maçın bitmesinin ardından hakem Fırat Aydınus’a yaptığı itiraz sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Cezalı duruma düşen Caner Erkin, 7. haftadaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Geçen sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 4 kez karşı karşıya gelen iki ekibin oyuncuları, bu derbilerde toplam 9 kırmızı kartla cezalandırıldı.