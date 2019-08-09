“Daha Çok Spor” başladı!

Kadıköylülerin futbol, basketbol, atletizm, boks gibi farklı spor dallarında uzman bir sporcu eşliğinde sabah sporu yapacağı “Daha Çok Spor, Daha Çok Kadıköy” etkinliği başladı

Belediye her yıl yaz aylarında parklarda düzenlediği sabah sporlarını, bu yıl “Daha Çok Spor, Daha Çok Kadıköy” sloganıyla Caddebostan sahile taşıdı. Kadıköylüler, 4 Ağustos’tan itibaren Caddebostan sahilinde, futbol, basketbol, atletizm, boks gibi farklı spor dallarında uzman bir sporcu eşliğinde spor yapmaya başladı.

Güne zinde ve enerjik başlamak amacıyla yapılacak ilk sabah sporu 4 Ağustos günü dünya şampiyonu boksör Gülsüm Tatar’ın katılımıyla “8:00-9:00” arasında Caddebostan Sahil’de bulunan BELTUR’un yanındaki alanda gerçekleşti. Şampiyon boksör Tatar, Kadıköylülere boks antrenmanı yaptırırken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

BAYRAM ARASI

Eylül ayının sonuna kadar her Pazar gerçekleşecek olan etkinlik 11 Ağustos’un bayramın ilk günü olması sebebiyle bu hafta yapılmayacak. 18 Ağustos’ta ise efsane futbolcu Metib Tekin’in katılımıyla devam edecek.

ÜNLÜ SPORCULAR ANTRENÖR OLACAK

Eylül ayının sonuna kadar sürecek “Daha çok spor, Daha çok Kadıköy!” projesine katılıp, Kadıköylülerle spor yapacak isimler ve program ise şöyle:

4 Ağustos Pazar - Gülsüm TATAR/Milli Boksör

18 Ağustos Pazar - Metin TEKİN/Milli Futbolcu-Spor Yorumcusu

25 Ağustos Pazar – Sarper GÜNSAL/Bisiklet/Spor Yorumcusu

1 Eylül Pazar - Burcu HAKYEMEZ /Profesyonel Voleybolcu

8 Eylül Pazar - Önder ÖZEN/Futbolcu

15 Eylül Pazar - Zeynepgül ENE/Milli Basketbolcu

22 Eylül Pazar - Aykut AY/Milli Atlet

29 Eylül Pazar - Volkan GÖKCEK/Boksör

“UMUDUMUZU ARTTIRIYOR”

Milli halterci ve Marmara Üniversitesi Spor Yüksekokulu öğretim üyesi Kerim Erçete de etkinliğin katılımcıları arasındaydı. Mikrofon uzattığımız Erçete, “50 seneden beri Kadıköy’deyim. Bu etkinlikleri yapan özel firmalar var fakat onların amaçları kendi reklamları ve kendi ürünlerini satmak. Burada ise halk sağlığı ve kamu faydası gözetiliyor. Artık spor ticari bir alana girdi. Buradan Türk sporuna fayda yok. Fakat bunun gibi etkinlikler umudumuzu arttırıyor. Kadıköy Belediyesi’nin çok iyi bir spor müdürlüğü var ve çok güzel spor etkinlikleri yapıyorlar. Çok etkili olacağını düşünüyorum bu etkinliğinde. Spor çok önemli. Hiç yapmamak ne kadar zararlıysa aşırısı da doğru değil. Bu şekilde halkın içine girip onu motive etmek çok önemli. Belediyelerin asli görevlerinden biri budur: Halka spor yaptırmak. Aynı zamanda engellileri de bu işe katmak gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.