Covid-19’a karşı bisiklet ve yürüme kampanyası

İBB, kısa mesafeli yolculuklarda araç kullanımı azaltmak için bisiklet ve yürüme kampanyası başlatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in işbirliği ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı’nın (The Partnership for Healthy Cities) desteğiyle ulaşıma yönelik alternatif bir kampanyayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

COVID-19 sonrası normalleşme sürecinde, İstanbulluların bireysel motorlu araçların yerine bisiklet ve yürüme gibi aktif ulaşım türlerine yönlendirilmesi amaçlanan projede aynı zamanda yakın mesafelerde aktif ulaşımı düşünmeleri konusunda farkındalık yaratmak hedefleniyor.

COVID-19 salgını sürecinde, İstanbul’daki tüm toplu ulaşım araçlarında gereken hijyen ve mesafe önlemlerini aldıklarını belirten İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “Ancak bu önemlerin daha verimli olabilmesi, İstanbulluların kısa mesafeli yolculuklarda tercih edebilecekleri alternatif ulaşım türleriyle farkındalıklarının artmasıyla mümkün olacak” dedi.

Yürümenin ve bisiklete binmenin öneminin arttığı günümüzde, konu ile ilgili bilgilendirme ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Cihan, başlatılacak kampanya ile İstanbullulara en doğru ve sağlıklı bilgilerin aktarılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Proje ile ilgili konuşan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız da amaçlarının COVID-19 salgınıyla birlikte özel araç kullanımına yönelen İstanbulluları, bisiklet ve yürüme gibi sağlıklı alternatiflere yönlendirmek olduğunu söyledi.

Cansız; “Bu projeyle bir yandan da toplu taşıma kullanmaları halinde nelere dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekeceğiz. Daha yaşanabilir kentler yaratmak için çalışan ve sürdürülebilir ulaşımla ilgili pek çok projeye imza atan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler olarak, İstanbul’da bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Projenin, pandemi nedeniyle zor günler geçiren İstanbullulara önemli katkıları olacağına inanıyoruz” diye konuştu.