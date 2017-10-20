Çorumlu öğrenciler Fenerbahçe’nin konuğu oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Kadıköy Şubesi, Çorum Düvenci Beldesi Ortaokulu öğrencilerini Yeni Malatyaspor maçına davet etti

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Türkiye genelinde hayata geçirdiği “81 ile 81 Fenerbahçe Kütüphanesi” projesi kapsamında Çorum Düvenci Beldesi Ortaokulu öğrencileri, Fenerbahçe Spor Kulübü Kadıköy Şubesi’nin davetlisi olarak İstanbul’a geldi. Çorum Belediyesi ve Çorum Belediyespor’un da destek verdiği organizasyon kapsamında 23 öğrenci hem ilk kez İstanbul’u görme hem de Yeni Malatyaspor maçını tribünden izleme fırsatı buldular.

Çorumlu öğrenciler ilk olarak Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ni ziyaret etti. Burada Fenerbahçe Spor Kulübü Kadıköy Şube Başkanı Av. İlyas Bulcay ve şube yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan çocuklara önce kompleks hakkında bilgi verildi. Kulüp şube yöneticileri tarafından t-shirt ve atkı hediye edilen öğrenciler daha sonra Fenerbahçe Müzesi ve stadyumu gezdi. Fenerbahçe’nin tarihi hakkında bilgilendirilen öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdikleri Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ni beğendiklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kadıköy Şubesi’nin misafiri olan öğrenciler son olarak Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını izledi. Hayatlarında ilk kez tribünden Süper Lig maçı izleyen çocuklar maç boyunca attıkları sloganlar ve seslendirdikleri marşlarla Fenerbahçe’ye destek oldular. Gollerde sarı-lacivertli ekibin sevincine ortak olan öğrencilerin yaşadıkları heyecan gözlerden kaçmadı.

Daha önce hiç maça gitmediğini dile getiren öğrenciler çok heyecanlı olduklarını belirterek, “İlk defa İstanbul’a geldik. Daha önce hiç maça gitmedik. Fenerbahçe’yi seviyoruz, çünkü iyilik yapıyor” diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.