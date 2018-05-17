Haftalık Bağımsız Gazete 18 Mayıs 2018
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Çocuklara müjde! Yaz Okulu kayıtları başlıyor

Çocuklar Kadıköy Belediyesi’nin hazırladığı Yaz Spor Okulu programıyla spora ve eğlenceye doyacak

Çocuklara müjde! Yaz Okulu kayıtları başlıyor
Alper Kaan YURDAKUL

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yaz da Kadıköylü çocuklar için dolu dolu bir yaz okulu programı hazırladı. Hazırlanan programda çocuklar basketbol, futbol, voleybol, tenis, yüzme gibi birçok spor aktivitesinin yanı sıra Zumba Kids dersleriyle eğlenecek, satranç ve eğitsel aktiviteler dersleriyle öğrenecek.

Kayıtları 21 Mayıs’ta başlayacak olan yaz okulu Koşuyolu Parkı Spor Merkezi, Kalamış Spor Merkezi, Acıbadem Spor Merkezi, Yeşil Çeşme Spor Merkezi, Göztepe Spor Merkezi ve Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Başvurular da bu merkezlerden alınacak. Koşuyolu ve Kalamış Spor Merkezleri’nde eğitim iki dönem şeklinde kurgulandı; ilk dönemi 18 Haziran’dan 13 Temmuz’a kadar devam eden programın ikinci dönemi ise 23 Temmuz ile 17 Ağustos arasında yapılacak.  Diğer merkezlerde ise eğitimler 18 Haziran’da başlayıp 17 Ağustos’a dek sürecek.

BUNLARI UNUTMAYIN!

Merkezler kayıt için bazı evraklar istiyor. Acıbadem Spor Merkezi ve Kalamış Spor Merkezi’ne kayıt olmak için Hepatit A (Anti Havıgm), tam idrar tahlili, EKG, kimlik fotokopisi, 2 resim ve kayıt formları gerekiyor. Yeşil Çeşme Spor Merkezi, Göztepe Spor Merkezi için ise kimlik fotokopisi, 2 resim ve kayıt formları yeterli.

Etiketler; #Yaz okulu #Kadıköy Belediyesi
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