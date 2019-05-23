Çocuklara Müjde! Yaz Okulu Başlıyor…

Futboldan zumba kidse 7 farklı branşta eğitimlerin verileceği Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bu yaz mevsiminde de Kadıköylü çocuklar için dolu dolu bir yaz okulu programı hazırladı. Yaz okulunda ne mi var? Basketboldan futbola, voleyboldan tenis, masa tenisi, yüzme, jimnastik ve zumba kidse kadar 7 farklı branşta eğitimler verilecek. Eğitimler üç dönem olmakla birlikte Kalamış Gençlik Merkezi, Koşuyolu Spor Merkezi ve Özgürlük Parkı’nda gerçekleşecek.

7 İLE 16 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR KATILACAK

Verilen eğitimlere 2003’den 2012 yılına kadar doğan çocuklar katılabilecek. Özgürlük Parkı’na 2003 ile 2012 arasında doğanlar katılabilirken, Kalamış’a 2007 ile 2012, Koşuyolu’na 2006 ve 2012 arası doğumlular kayıt olabilecek.

ÜÇ DÖNEM OLACAK

Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulları bu yıl da 3 dönem şeklinde yapılacak. İlk dönem 17 Haziran - 12 Temmuz arasında, 2. dönem 16 Temmuz- 9 Ağustos arasında 3. Dönem ise 19 Ağustos- 13 Eylül arasında sürecek. İsteyenler iki döneme katılma hakkına sahip olacak.

KUTU

KAYITLAR 27 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Yaz Okulu’nun kayıtları 27 Mayıs itibariyle başlayacak. Dersler ise 17 Haziran’da başlıyor. Ön başvurular “www.kadikoy.bel.tr” tarafından duyurulacak internet sitesinden yapılırken, kesin kayıtlar gerekli evraklar hazırlandıktan sonra hangi merkezde eğitim görülecekse o merkeze yapılacak.

Adresler ve detaylı bilgi için iletişime geçebileceğiniz merkezlerin bilgileri ise şöyle:

Kalamış Spor Merkezi;

Adres: Münir Nurettin Selçuk Cad. No:25 Kalamış/Kadıköy

Tel: 0216 349 77 68



Göztepe Spor Merkezi;

Adres: Göztepe Özgürlük Parkı No:34730 Kadıköy

Tel: 0530 730 83 24



Koşuyolu Spor Merkezi;

Adres: Koşuyolu Parkı Koşuyolu/Kadıköy

Tel: 0533 052 78 27

KUTU

BUNLARI UNUTMAYIN!

Kesin kayıtlar için bazı evraklar gerekiyor. O evraklar ise şöyle;

HEPATİT A (ANTİ HAVIgM) (Aşı karnesinde Hepatit A aşısı olanların, aşı karnesi fotokopisi kabul edilir.)

TAM İDRAR TAHLİLİ

EKG

KİMLİK FOTOKOPİSİ

2 RESİM

KAYIT FORMLARI







