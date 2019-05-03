Haftalık Bağımsız Gazete 03 Mayıs 2019
Kültür Sanat
Ta içimize...
Ta içimize...
Yazı Dizisi
Erdal Öz: Deniz Gezmiş anlatıyor
Erdal Öz: Deniz Gezmiş anlatıyor
Gündem
Bahçeli evlerin semti Koşuyolu
Bahçeli evlerin semti Koşuyolu
Kültür Sanat
Resimleri üçüncü boyuta taşıyan sanatçı
Resimleri üçüncü boyuta taşıyan sanatçı

Çocuklar madalyalarına kavuştu

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) ile Kadıköy Kaymakamlığınınortaklaşa düzenlediği Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi’nde sona gelindi. Lig boyunca birbiriyle mücadele eden çocuklar madalyalarını Caferağa Spor Salonu’nda aldı

Çocuklar madalyalarına kavuştu
Alper Kaan YURDAKUL

Geleneksel olarak oynanan ancak süreç içinde unutulmaya yüz tutan oyunlarla, çocukları bir araya getirerek çocukları tek ortak dilleri olan oyunlarla buluşturan Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi gerçekleşen ödül töreniyle son buldu. Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi Kupa ve Madalya Töreni’ne, Kaymakam Dr. Mustafa Özarslan,Kadıköy Belediye BaşkanYrd. Rahmi Yüce,ÇOKSF Başkanı Mehmet Mutlu, Gençlik Ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Mercul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan katıldı.

15 ilkokul ve 17 ortaokul　öğrencis; mendil kapmaca, seksek ve yakan top oyunlarında birbiriyle yarıştı.Mendil kapmaca oyununda, Göztepe İlkokulu; seksek oyununda, Faik Reşit Unat Ortaokulu ve yakan topta İkbaliye Ortaokulu birinciliğin sevincini yaşadı.

Etiketler; #çocuk oyunları #lig #caferaga #spor #salonu
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.