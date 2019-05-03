Çocuklar madalyalarına kavuştu

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) ile Kadıköy Kaymakamlığının ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi’nde sona gelindi. Lig boyunca birbiriyle mücadele eden çocuklar madalyalarını Caferağa Spor Salonu’nda aldı

Geleneksel olarak oynanan ancak süreç içinde unutulmaya yüz tutan oyunlarla, çocukları bir araya getirerek çocukları tek ortak dilleri olan oyunlarla buluşturan Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi gerçekleşen ödül töreniyle son buldu. Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi Kupa ve Madalya Töreni’ne, Kaymakam Dr. Mustafa Özarslan,Kadıköy Belediye BaşkanYrd. Rahmi Yüce,ÇOKSF Başkanı Mehmet Mutlu, Gençlik Ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Mercul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan katıldı.

15 ilkokul ve 17 ortaokul öğrencis; mendil kapmaca, seksek ve yakan top oyunlarında birbiriyle yarıştı.Mendil kapmaca oyununda, Göztepe İlkokulu; seksek oyununda, Faik Reşit Unat Ortaokulu ve yakan topta İkbaliye Ortaokulu birinciliğin sevincini yaşadı.