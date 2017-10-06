Çocuklar için ücretsiz kış spor okulu

Kadıköylü çocuklar Kadıköy Belediyesi tarafından açılacak kış okulları sayesinde kış aylarında da spor yapabilecek.
Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kış spor okulunda Basketbol, Futbol, Tenis, Voleybol, jimnastik, yüzme, masa tenisi, satranç branşlarında eğitim verilecek.
Kalamış Spor Merkezi, Koşuyolu Parkı Spor Merkezi, Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Caferağa Spor Salonu, Özgürlük Parkı, Kadıköy Belediyesi Spor Merkezi Çiftehavuzlar olmak üzere 6 yerde olacak kış okulları kayıtları 2 Ekim’de başladı. 21 Ekim’de başlayacak olan ücretsiz kış spor okullarına kayıt yaptırmak için çocukların kimlik fotokopisi ve sağlık raporu yeterli.
Haftanın her günü farklı yaş gruplarına yönelik olacak olan kış spor okulları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıtlar spor merkezlerinden alınabilir.
Kalamış Spor Merkezi
Branşlar: masa tenisi, tenis, futbol, satranç
İrtibat; 0216 349 77 68
Göztepe Özgürlük Parkı
Branşlar:Tenis, Futbol
irtibat; 0530 783 30 24
Caferağa Spor Salonu
Branşlar: Voleybol, Basketbol
İrtibat; 0216 349 77 68
Koşuyolu Parkı
Branşlar: Tenis
İrtibat: 0533 052 7824
Kadıköy Belediyesi Spor Merkezi Çiftehavuzlar
Branşlar: Futbol
0216 349 77 68
Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi
Branşlar: Yüzme, Jimnastik