Çocuklar için ücretsiz kış spor okulu

Kadıköy Belediyesi Kadıköylü çocuklar için kış spor okulları başlatıyor. 21 Ekim’de başlayacak olan ücretsiz kış spor okulları kayıtları sürüyor

Kadıköylü çocuklar Kadıköy Belediyesi tarafından açılacak kış okulları sayesinde kış aylarında da spor yapabilecek.

Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kış spor okulunda Basketbol, Futbol, Tenis, Voleybol, jimnastik, yüzme, masa tenisi, satranç branşlarında eğitim verilecek.

Kalamış Spor Merkezi, Koşuyolu Parkı Spor Merkezi, Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Caferağa Spor Salonu, Özgürlük Parkı, Kadıköy Belediyesi Spor Merkezi Çiftehavuzlar olmak üzere 6 yerde olacak kış okulları kayıtları 2 Ekim’de başladı. 21 Ekim’de başlayacak olan ücretsiz kış spor okullarına kayıt yaptırmak için çocukların kimlik fotokopisi ve sağlık raporu yeterli.

Haftanın her günü farklı yaş gruplarına yönelik olacak olan kış spor okulları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıtlar spor merkezlerinden alınabilir.

Kalamış Spor Merkezi

Branşlar: masa tenisi, tenis, futbol, satranç

İrtibat; 0216 349 77 68

Göztepe Özgürlük Parkı

Branşlar:Tenis, Futbol

irtibat; 0530 783 30 24

Caferağa Spor Salonu

Branşlar: Voleybol, Basketbol

İrtibat; 0216 349 77 68

Koşuyolu Parkı

Branşlar: Tenis

İrtibat: 0533 052 7824

Kadıköy Belediyesi Spor Merkezi Çiftehavuzlar

Branşlar: Futbol

0216 349 77 68

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi

Branşlar: Yüzme, Jimnastik