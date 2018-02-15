Çocuklar için ilk “Atletizm Oyunları”

Moda İlkokulu tarafından Caferağa Spor Salonu’nda düzenlenen “Çocuk Atletizm Oyunları”, devlet okulları arasından ilkokul öğrencilerine yönelik ilk atletizm etkinliği olma özelliğini taşıyor

Caferağa Spor Salonu, 13 Şubat Pazartesi günü özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Moda İlkokulu’nun çocuklara spor sevgisini aşılamak amacıyla düzenlediği “Çocuk Atletizm Oyunları” Caferağa Spor Salonu’nda coşkuyla gerçekleşti. Devlet okulları arasından ilkokul öğrencilerine yönelik ilk atletizm etkinliği olma özelliğini taşıyan etkinlikte 4 farklı dalda çocuklar birbirleriyle yarıştı. Etkinliğe Kadıköy Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Baturalp Erçelik, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan’ın yanı sıra birçok Kadıköylü veli katıldı.

“ÖNEMLİ OLAN İSTEMEK”

Okul aile birliği başkanı, masal anlatıcısı Handan İnan Gençel, etkinliği düzenleme amaçlarını “Çocuklarımızı spora yönlendirmek istiyoruz. Çocuklarımızın birçoğu hafta sonu kurslarına gidiyor. Spor veya sanatla uğraşıyor ama okul içerisinde özellikle ilkokullarda bu sağlanamıyor.” şeklinde açıkladı. İmkânsızlıkların gerekçe olarak sunulmaması gerektiğini söyleyen Gençel, “Devlet okulu olarak imkânlarımız kısıtlı fakat gerçekten biz bunlar için çok fazla para harcamıyoruz. Bunlar sadece özel okullarda mümkünmüş gibi görünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Veli istekli olduktan sonra, öğretmenler istekli olduktan sonra her şey oluyor. Bu etkinlik de bunun kanıtı.” şeklinde konuştu. Gençel, okulun spor alanında tek “ilk”inin etkinlik olmadığını söylerken, okulun beden eğitimi öğretmeni Gökhan Gümüşkaya’nın çabasıyla kurulan Kadıköy’ün ilk ilkokul badminton takımından bahsetti.

Okul olarak kültürel ve sanatsal çalışmalara önem verdiklerini söyleyen Gençel şöyle devam etti: “ Bizim her ay düzenli iki tiyatromuz vardır, çocuklar izler. Günümüzde arkadaşlıklar sosyal medyadan etkileşim üzerine kurulu. Bu ilkokul çocuklarında da böyle. Bunu düşünerek “Nenemden, dedemden masallar” ismiyle bir masal projesi başlattık. Aynı çocukluğumuzdaki gibi çocukları karşımıza alıyor, onlara masal anlatıyoruz. Dijital ses ortamındansa çıplak sesle dinlemelerini istiyor, bu yöntemle hayal güçlerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.”

İSTANBUL’A YAYMAK İSTİYORUZ

Gazetemize konuşan Moda İlkokulu Müdürü İlker Yıldız yaptıkları çalışmayı ilçe ve il genelinde de yaymak istediklerini belirtti: “Bu gerçekleştirdiğimiz etkinlik İstanbul’da ilk oldu. Çocuklarımızı sporun anası olarak tabir edilen atletimle tanıştırıyoruz. Birçok öğrencimiz ilk kez spor yapıyor, salona çıkıyor. Sporcu dayanışması, sporcu rekabeti, sporcu ruhunu tanımalarına vesile olmak istiyoruz. Öğrencilerimizin buradan aldıkları derecelere göre de Gençlik Spor Hizmetlerinin atletizm antrenörü Sabri Bey, yetenekli öğrencileri seçerek atletizm alanında eğitecek. Biz buradan aldığımız sonucu kaymakamlığımıza sunacağız ve ilçe geneline yaymak için çalışmalarda bulunacağız. Hatta daha sonra İl genelinde neden olmasın?”

“İLÇEYE YAYMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kadıköy Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Baturalp Erçelik de kurum olarak etkinliği yaygınlaştıracaklarının müjdesini verdi: “Daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından projelendiren ‘babystad’ projesinin bir benzerini ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Bu bir pilot uygulamadır. Bunun sonrasında seçtiğimiz yetenekli çocuklar olacaktır. Onları atletizm sporunda daha üst seviyelere gelmeleri için çok iyi bir fırsat. Bundan sonraki organizasyonlarımızı Kadıköy Kaymakamlığı ukdesinde, yine ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde bütün ilçeye yaymak suretiyle yaklaşık on bin öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz.”

“YALNIZCA ZİHİNSEL DEĞİL…”

Etkinlikle ilgili gazetemize konuşan Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, bu etkinliğin bir benzeri olmadığını vurgulayarak “İlk olması çok anlamlı. Çünkü ilkleri gerçekleştirmek her zaman zordur. Bu etkinlik ilçemizdeki ve diğer ilçelerdeki okullara örnek teşkil edecektir” dedi. “Bizim için asıl olan çocuklarımızın yalnızca zihinsel faaliyetlerinin gelişmesi değil, fiziken ve zihinsel faaliyetlerin beraber yürümesi” diyen Özarslan şöyle devam etti: “Bu oyunların en büyük faydası; oyun oynayan, oyun kurabilen çocuk; ileride de sosyal ilişkileri güzel kurabiliyor. Küçük yaşlarda bunu keşfederse oyunun içinde kalır ve ondan zevk alırsa, akranlarıyla birlikte iş yapmanın olumlu yönlerini görürse, bu deneyim ve tecrübeyle ileride de daha büyük oyunların içinde bulunabiliyor. Böylelikle daha düzenli ve sosyal ilişkileri güçlü bir nesil ortaya çıkıyor. Küçük yaşlarda çocuklarımızın oyun oynaması bunun için çok önemli. Bu sebeple Moda İlkokulu’muzun müdürünü, sınıf öğretmenlerini, beden eğitimi öğretmenlerini, okul aile birliği başkanını tebrik ediyor, oyganiasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’müze teşekkür ediyorum.”