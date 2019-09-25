Çocuk Maratonu rekor kırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. İstanbul Çocuk Maratonu, 10 bin 862 çocuğa ulaşarak dünya rekoru kırdı. Maratonda Kadıköylü 13 çocuk hem Kadıköy Belediyesini temsil etti, hem de doyasıya eğlendi

İstanbul Çocuk Maratonu 22 Eylül Pazar günü binlerce küçük koşucuyla yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu yıl Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen 5. İstanbul Çocuk Maratonu, 10 bin 862 çocuğa ulaşarak dünya rekoru kırdı. Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti’nce tescil edilen ‘En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru’ kırılan etkinlikte, çocuklar ‘Hoşgeldin Şampiyon’ ve ‘Katılmak Kazanmaktır’ sloganlarıyla karşılandı.

TÜM ÇOCUKLAR ŞAMPİYON

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen yarışlara 0-15 yaş arası çocuklar aileleri ile birlikte katıldı ve tüm çocuklar şampiyon oldu. Maraton bilinci ve spor kültürünü aşılamak amacıyla düzenlenen koşularda, katılan her çocuğa şampiyonluk madalyası ve sertifikası verildi.

Farklı yaş grupları için 300 ile 1500 metre mesafelerde değişen koşular düzenlenirken, Down sendromlu çocuklara özel düzenlenen koşu da organizasyona renk kattı.

Geçtiğimiz yıl ilk defa ‘En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru’ kıran etkinlik, 2017 yılında ise ACE of M.I.C.E. tarafından ‘Yılın En İyi Çocuk Etkinliği’ seçilmişti.

KADIKÖY’DEN 13 ÇOCUK TER DÖKTÜ

Maratona Kadıköy’den de yaşları 4-8 yaş arasında değişen 13 çocuk katıldı. Çocuklar maratonda hem Kadıköy Belediyesini temsil etti, hem de doyasıya eğlendi.

Maratona katılan jimnastik öğrencilerine aileleri ve Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi antrenörlerinden Feride Saltaş da eşlik etti. Kadıköylü çocuklar 4-7 yaş kategorisinde 300 metrede, 8-9 yaş kategorisinde 900 metrede ter döktü. Çocuklar aileleri ile birlikte başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar büyük bir çabayla koştu.

Festival havasında geçen İstanbul Çocuk Maratonu, koşu parkurlarının yanı sıra eğlenceli aktiviteler, sahne gösterileri, oyun alanları ve konserlerle binlerce küçük koşucu ve ailesine unutulmaz bir gün yaşattı.