Çocuk kramponlar sahadaydı

Fenerbahçe Spor Okullarının Türkiye genelindeki futbol okullarının katıldığı futbol turnuvasında geleceğin sporcuları sahadaydı

Turnuvalarda şampiyon olan 20 okuldan 400 sporcunun katıldığı ve doğal çim sahada ilk kez düzenlenen Fenerbahçe Spor Okulları Türkiye Futbol Şampiyonası, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde gerçekleştirildi. Turnuvanın sürpriz konukları ise Idriss Carlos Kameni ve Mauricio Isla oldu.

Turnuvaya Denizli-Pamukkale, Düzce, Iğdır, Eskişehir, İstanbul-Bahçelievler, Ankara-Keçiören, Tuzla, Manisa, Hatay-İskenderun, Burdur, Çanakkale-Merkez, Gaziantep, İstanbul-Sultanbeyli, Malatya, Adana, Bodrum, Afyon, Antalya-Manavgat, Balıkesir-Edremit ve Kayseri Spor Okullarının takımları katıldı.

Turnuvayı Idriss Carlos Kameni ve Mauricio Isla’nın yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü Müjdat Yetkiner, Fenerbahçe Spor Okulları Genel Koordinatörü Banu Dizdar, futbol altyapı antrenörleri, veliler ve sporcu yakınları takip etti. Müjdat Yetkiner, turnuvaya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Kameni ve Isla’ya organizasyonlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Kameni, turnuvanın yeni yeteneklerin keşfedilmesi, bu yeteneklerin kendini gösterebilmesi için fırsat sunduğunu ifade ederek Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bu anlamda önemli bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

Isla ise kendisinin de 5-6 yaşlarında futbola başladığını, şimdi ise Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinde forma giydiğini, çocuğun başarısında aile desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Gün boyunca süren maçlar sonunda organizasyon akşam saatlerinde yapılan ödül töreni ile son buldu. Fenerbahçe Spor Okulları Türkiye Futbol Şampiyonası’nda 2007-2008 kategorisinde Bahçelievler birinci, İskenderun ikinci, Düzce üçüncü, Çanakkale dördüncü oldu. 2005-2006 kategorisinde ise Kayseri birinci, Malatya ikinci, Adana üçüncü, Bahçelievler dördüncü sırayı aldı. Sporcu adaylarına ödüllerini de Fenerbahçe Spor Okulları Genel Koordinatörü Banu Dizdar ile futbol altyapı antrenörleri verdi.