Haftalık Bağımsız Gazete 01 Mayıs 2021
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Jack London: Demir Ökçe
Jack London: Demir Ökçe
Gündem
Kadıköy’de 23 Nisan coşkusu
Kadıköy’de 23 Nisan coşkusu
Çevre
Sıfır atık tarifleri-2
Sıfır atık tarifleri-2
Kültür Sanat
İşçi Filmleri Festivali 1 Mayıs’ta başlıyor
İşçi Filmleri Festivali 1 Mayıs’ta başlıyor

Cirstea, İstanbul’da ikinci şampiyonluğuna ulaştı

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da Rumen tenisçi Sorana Cirstea ikinci WTA tekler zaferini elde etti

Cirstea, İstanbul’da ikinci şampiyonluğuna ulaştı
Emre Caka

1 numaralı seri başı, dünya 17 numarası Belçikalı raket Elise Mertens'i 1 saat 40 dakika süren final karşılaşmasında 6-1, 7-6 (3) yenen Cirstea 18 yaşında Taşkent’te kazandığı zaferin ardından 13 yıl sonra ikinci kupasını İstanbul’da kaldırdı. Klasmanda 67'nci sırada bulunan Cirstea set kaybı yaşamadan geldiği finalde Mertens'in servisini beş kez kırdı ve ikinci servis puanlarının yüzde 70'ini kazandı.

Çiftlerde ise şampiyonluk 1 numaralı seri başı Elise Mertens ve Veronika Kudermetova’nın oldu. Belçika Mertens ve Rus Kudermetova, 2 numaralı seri başı Japon tandem Nao Hibino / Makoto Ninomiya çiftini 6-1, 6-1 ile yenerek birlikte ilk şampiyonluklarına uzandı.

Etiketler; #tenis
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.