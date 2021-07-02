Cinsiyet kalıplarına karşı kadınlar Kadıköy’de koşuyor

İBB tarafından düzenlenecek olan “İstanbul’u Koşuyorum” serisi, kadınları daha görünür kılmak amacıyla 3 Temmuz’da Kadıköy İskelesi’nde “Kadınlar Koşusu” ile başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 2016 yılından itibaren “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliği düzenliyor. Her etabı, İstanbul’un sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2021’de de yeni etaplarıyla katılımcılara yeni deneyimler yaşatacak.

3 Temmuz günü yapılacak olan, “İstanbul’u Koşuyorum”un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşulacak.

1.500 KADININ KATILMASI BEKLENİYOR

09.00’da başlayacak olan koşu 10 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. Bin 500 kadının katılması beklenen etkinlikte zaman sınırı ise 2 saat olarak belirlendi.

PARKURUN DURAKLARI

Kadınlar Günü Etabı’nın koşu parkurunda seçilen her nokta geçen yıl olduğu gibi kendi içerisinde bir hikaye barındırıyor. 1989 yılında kadınlar, yaklaşık bir aylık bir hazırlık sürecinin ardından Kasım 1989’da Kadıköy – Karaköy vapurunda mor iğne satışına başlamıştı. Burası kadınların kamusal alanda tacize karşı başlattıkları “Bedenimiz Bizimdir; Cinsel Tacize Hayır” kampanyasının başlangıç noktasıydı. Koşu da bu tarihe dikkat çekmek için Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nden başlayacak.

Koşunun noktalarından biri olan Baylan Pastanesi’nin müdavimleri arasında Leyla Erbil, Tomris Uyar ve Sevim Burak gibi Türkiye’de önemli yer edinmiş kadın yazarlar bulunuyor.

Kadına yönelik artan şiddet olayları karşısında, Kadın Savunma Ağı tarafından başlatılan Mor Mekan da koşu sırasında uğranacak noktalardan bir tanesi. “Dayanışmanın, birlikte öğrenmenin ve eril şiddetle baş etmenin yollarını, eğlenceli faaliyetlerden de geri kalmadan arayan kadınların uğrak yeri” olarak tanımlanan mekanda, birçok atölye çalışması da düzenleniyor.

YARIŞI TAMAMLAYANA MADALYA

Koşuda genel kategoride hediye çeki olarak ödüllendirmeler de gerçekleşecek. Yarışmada birinci olana 1500 TL, ikinci olana 1000 TL ve üçüncü olana ise 750 TL’lik hediye çeki verilecek.

Ayrıca, yarışı tamamlayan herkese İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Koşusu Etabı Hatıra Madalyası verilecek.

KOŞUDA SUNULAN HİZMETLER

- Fotoğraf çekimi​

- Koşu zamanınızın ölçümü

- Yarış Paketi (göğüs numarası ve elektronik çip)

- Sporcu çantası

- Tişört

- Parkur üzerinde yer alan su ve beslenme istasyonları