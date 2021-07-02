Haftalık Bağımsız Gazete 02 Temmuz 2021
Spor
Halkın gururu: Athletic Bilbao
Halkın gururu: Athletic Bilbao
Yazı Dizisi
Tarih Yazan Kadınlar-18
Tarih Yazan Kadınlar-18
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Behçet Aysan: Düello
Behçet Aysan: Düello
Yazı Dizisi
Kadıköy'ün Kronolojisi (8)
Kadıköy'ün Kronolojisi (8)

Cinsiyet kalıplarına karşı kadınlar Kadıköy’de koşuyor

İBB tarafından düzenlenecek olan “İstanbul’u Koşuyorum” serisi, kadınları daha görünür kılmak amacıyla 3 Temmuz’da Kadıköy İskelesi’nde “Kadınlar Koşusu” ile başlıyor.

Cinsiyet kalıplarına karşı kadınlar Kadıköy’de koşuyor
Emre Caka

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 2016 yılından itibaren “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliği düzenliyor. Her etabı, İstanbul’un sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2021’de de yeni etaplarıyla katılımcılara yeni deneyimler yaşatacak. 

3 Temmuz günü yapılacak olan, “İstanbul’u Koşuyorum”un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşulacak.

1.500 KADININ KATILMASI BEKLENİYOR

09.00’da başlayacak olan koşu 10 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. Bin 500 kadının katılması beklenen etkinlikte zaman sınırı ise 2 saat olarak belirlendi. 

PARKURUN DURAKLARI

Kadınlar Günü Etabı’nın koşu parkurunda seçilen her nokta geçen yıl olduğu gibi kendi içerisinde bir hikaye barındırıyor. 1989 yılında kadınlar, yaklaşık bir aylık bir hazırlık sürecinin ardından Kasım 1989’da Kadıköy – Karaköy vapurunda mor iğne satışına başlamıştı. Burası kadınların kamusal alanda tacize karşı başlattıkları “Bedenimiz Bizimdir; Cinsel Tacize Hayır” kampanyasının başlangıç noktasıydı. Koşu da bu tarihe dikkat çekmek için Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nden başlayacak. 

Koşunun noktalarından biri olan Baylan Pastanesi’nin müdavimleri arasında Leyla Erbil, Tomris Uyar ve Sevim Burak gibi Türkiye’de önemli yer edinmiş kadın yazarlar bulunuyor.

Kadına yönelik artan şiddet olayları karşısında, Kadın Savunma Ağı tarafından başlatılan Mor Mekan da koşu sırasında uğranacak noktalardan bir tanesi. “Dayanışmanın, birlikte öğrenmenin ve eril şiddetle baş etmenin yollarını, eğlenceli faaliyetlerden de geri kalmadan arayan kadınların uğrak yeri” olarak tanımlanan mekanda, birçok atölye çalışması da düzenleniyor.

YARIŞI TAMAMLAYANA MADALYA

Koşuda genel kategoride hediye çeki olarak ödüllendirmeler de gerçekleşecek. Yarışmada birinci olana 1500 TL, ikinci olana 1000 TL ve üçüncü olana ise 750 TL’lik hediye çeki verilecek. 

Ayrıca, yarışı tamamlayan herkese İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Koşusu Etabı Hatıra Madalyası verilecek.

KOŞUDA SUNULAN HİZMETLER

- Fotoğraf çekimi​

- Koşu zamanınızın ölçümü

- Yarış Paketi (göğüs numarası ve elektronik çip)

- Sporcu çantası

- Tişört

- Parkur üzerinde yer alan su ve beslenme istasyonları

Etiketler; #kadınlar #temmuz #3 #kadikoy #koşu
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
“Kadınlar Koşusu” 3 Temmuz’da Kadıköy’de
“Kadınlar Koşusu” 3 Temmuz’da Kadıköy’de
Cadde 10K'da parkur tamamlandı: Daha çok spor daha çok Kadıköy
Cadde 10K'da parkur tamamlandı: Daha çok spor daha çok Kadıköy
Caddebostan 10k koşusunda 'engeller' kalkıyor  
Caddebostan 10k koşusunda 'engeller' kalkıyor  
Cadde 10k maratonuna son kayıt 5 Haziran
Cadde 10k maratonuna son kayıt 5 Haziran
Cadde 10K koşusu ile kimse yalnız koşmayacak
Cadde 10K koşusu ile kimse yalnız koşmayacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.